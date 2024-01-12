滑板場天花板滿是「足跡」！網誤以為是霸凌 原來是滑板常見文化

不少高架橋下會被劃設為籃球場、滑板場等公有設施，供民眾自由入場使用。日前網上流傳著一張照片，只見一座高架橋下掛了滿滿的球鞋，引發熱烈討論，有網友笑稱，「我放大看好久，不知道還以為是鳥群」、「這文化，真的很有味道」。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文分享，經過某高架橋下一處極限滑板場時，抬頭一看，卻見橋下掛滿了許多雙球鞋，讓原PO相當震驚，「一、兩雙還能理解，這一串就不太明白了」，且由於球鞋所在位置相當高，也有網友好奇究竟是如何掛上去的。

貼文一出，引發網友熱議，「我也想知道這個問題很久了」、「我一開始以為是霸凌」、「男人的快樂就是這麼簡單」、「磨壞的滑板鞋嗎」、「不要的鞋子拿去丟嗎」，對此，有網友解答，「掛鞋的原因是因為在這邊成功過很屌的招，在某些知名spot就很常看到」、「這是用丟的喔！兩隻鞋子用鞋帶綁在一起，然後投擲上去，丟到恰好掛上去為止」。

事實上，臺北市政府便曾在官網上澄清，這些鞋子並非民眾丟棄的舊鞋，而是極限運動員將苦練到穿底、或拿下特殊成績等值得紀念的鞋子，掛在平日練習或曾比賽得獎的場地，留下特別的「足跡」。北市府也呼籲民眾，可以用社會研究或藝術欣賞的角度，去了解年輕人的掛鞋文化及愛與追求，盼能創造多元共融的運動城市。