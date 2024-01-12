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怕爆「波波醫」！他看診前瘋狂查醫師學歷：能查的都先看一遍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心看診遇到「波波醫」，總會先查詢醫師的學經歷。示意圖／Ingimage
一名網友擔心看診遇到「波波醫」，總會先查詢醫師的學經歷。示意圖／Ingimage

若生病看醫生，你會怎麼選擇呢？許多人會根據醫療資源的多寡、方便程度等因素選擇去醫院或診所看病。不過，現在也有人擔心自己看的醫師為「波波醫」，因此還會查詢完主治醫生的經歷，才放心掛號。

一名網友在PTT以「帶長輩看醫生會查主治學歷嗎」為題發文，提到自己帶家人去看醫生時，進到診間前，他會上網查詢醫生的學經歷，「能查的都先看一遍」，直到確認該位醫師並非「波波」才鬆一口氣，讓他好奇，大家就醫前，是否會先查詢醫師的學歷？

所謂「波波醫」，是指在波蘭、西班牙、捷克等歐洲國家完成學業的台灣醫學生，不過，這些人除了未有實習經歷，同時也未取得當地的醫師執照，便返台參加國考取得醫師執照，遭質疑是否為「學歷放水」。同時，在過去幾年《醫師法》對於「波波醫」相關的修法也引起許多爭論。

許多網友都認同原PO的作法，「真的怕波波，還好台北大醫院的學歷都不錯」、「名片沒寫學歷的就要注意了，87%波波」、「你小孩找家教老師、補習班，都不會看老師程度品質嗎？」、「會留意波波」。

還有網友比較「波波」及「學士後醫學生」的差異，「學士後醫比波波厲害多了，波波在歐盟是不能執業的」、「學士後醫一樣是國內體系內嚴格訓練把關的，不要拿波波來貼金」。

不過也有網友認為，比起醫師的學歷，更重要的是經驗，「曾被台大畢業的風濕免疫科醫生開錯藥導致免疫爆發！學歷學校不是一切」、「台大醫師也沒比較厲害，也有兩光的有名醫師呢。看病選會細心照顧病人的才是重點」、「醫生很多會讀書不一定會看病，老實說沒認識的人推薦真的很難選」。

醫師 波蘭

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