瘋狂被要LINE！她疑惑「只用IG錯了嗎？」 過來人勸留意1事

不少人剛認識時，會互相交換社群帳號，透過不斷的交流，建立更加深厚的感情。不過日前一名女網友在網上發文抱怨，之前偶然認識一個人，兩人在Instagram上聊沒多久後，對方便急著跟她交換LINE，由於她不常使用便果斷拒絕對方，不料對方竟認為她在編藉口，讓她直呼「只用Instagram聯繫錯了嗎？」

該網友在Dcard上發文分享自己被瘋狂要LINE的經歷，原PO表示，平時好友跟媽媽也很少使用LINE，大多使用Instagram，除了工作、學校群組等正式用途外，原PO幾乎不使用LINE。而當她如實向對方坦承時，對方竟認為她在找藉口，甚至持續追問，原PO無奈問道，「本來還想說我晚輩連Instagram都不用了，而是用抖音、小紅書聊天，大家真的都用LINE在聊嗎？被他講的好像我生在台灣就得用LINE一樣」。

貼文發布後，有網友點出兩者性質不同，「我04年老阿姨，跟身邊朋友都用賴傳訊息，IG只會傳影片」、「LINE對我來說會是我跟我比較熟悉或認真聊天的人的聯絡方式」、「IG比較偏向聊天，LINE就是討論事情講公事」、「我還是比較習慣用LINE聊天，IG感覺像是分享生活，回有關限時或分享之類的話題，跟現實中的朋友聊天還是習慣用LINE」。

不過有經驗的網友分享，「這種都詐騙集團居多，請小心」、「這應該投資詐騙，要LINE只是方便拉群組洗腦」、「他是詐騙啦，不用理他，換其他軟體就是換另一個來聊」、「是說這個比較像詐騙，要小心喔」、「這是詐騙喔，請小心」。

由於貼文引發網友熱議，對此原PO也再次解釋，每個人都有自己習慣的通訊軟體，各有千秋，「是我的生活圈圈太小，資訊來源不夠全面、以偏概全」。