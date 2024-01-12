內褲不能丟洗衣機？兩派立場吵翻 內行曝：定期清洗衣機更重要

許多人洗衣服時，會將內衣褲和襪子挑出來分開洗，一名網友分享，自己平常都將所有髒衣物一起丟到洗衣機中，卻被朋友嫌棄很髒，讓他感到很疑惑，詢問眾人「內褲為什麼不能丟洗衣機」。文章引發網友兩派爭論，也有內行指出，定期清洗洗衣機更重要。

原PO在PTT上發文表示，他平常洗衣服時，會將衣服、襪子、內褲一起丟進洗衣機，近日卻被朋友批評，襪子上有很多細菌，內褲上也可能沾上屎尿，全部混在一起洗很噁心，讓他感到十分不解，「洗衣機不就是拿來洗衣服的，洗衣精就寫抗菌洗衣精啊，怎麼不能洗？」

貼文引起網友討論，有人認為襪子和內褲應該分開洗，因為襪子上有很多細菌，而內褲要保護私密處因此建議手洗，「想到襪子碰到內褲心理覺得怪怪的」、「襪子可以理解」、「襪子要分開洗啊」、「襪子我會分開洗，其他全部一起」、「女生怕感染才用手洗」、「內褲丟洗衣機容易洗壞」。

但也有網友覺得沒差，「細菌用烘衣機高溫都殺光光」、「一起洗不會怎樣啦，襪子比較髒根本心理作用」、「只要洗乾淨根本沒差」、「洗衣機有熱水除菌功能，反而丟洗衣機洗得更乾淨」、「機洗通常比較乾淨」。部分網友則表示，會先簡單手洗過再一起丟洗衣機，「先用水洗一次、搓揉，再放洗衣袋丟洗衣機」。

另外，有內行網友說明，洗衣機本身才是最髒的，一定要定期清洗，也要記得保持通風，「真的要說的話，洗衣機各種洗本身最多細菌病毒」、「沒在洗洗衣機才髒好嗎，而且衣服容易臭」、「洗衣機我大概三個月會丟一包那種洗槽劑洗」、「重點是要定期汰換」。