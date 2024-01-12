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店家將膠帶黏發票上遮住號碼 他崩潰「這要怎麼對獎啦？」

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票示意圖。圖／聯合報系資料照片
統一發票示意圖。圖／聯合報系資料照片

買東西索取發票已成為民眾消費的習慣，不僅可以防止商家逃漏稅、增加國庫收入，每兩個月還能夠對獎，增添小確幸。不過有一位網友卻抱怨店家將膠帶黏在發票上，剛好遮住中間的號碼，讓他哀怨不知道該怎麼對獎。

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出一張照片，照片中的統一發票上黏貼了一張店家的膠帶，剛好遮住中間3個號碼，而這張膠帶還是不透明的。原來這張發票是原PO在去年（2023）12月31日到一家知名手搖飲店購買飲料，店家用膠帶將發票和飲料黏貼在一起，但沒有避開發票號碼，反而直接遮住，讓他無奈地說「這要怎麼對獎啦？」

貼文引起不少人討論，「這事等中獎再來煩惱」、「你先中後三碼再來說」、「你確定會中？」、「這種問題還用問…誰還在自己對號碼？」、「別煩惱，很難中，有中再去兑獎單位問看看」、「叫你用載具啦」、「直接key手機裡不就好了？」、「掃進APP就會自己對了」、「用濕就可以把膠帶拿下來了啊」。

還有人安慰原PO條碼和QR Code還在就沒問題，「掃下面條碼最準」、「有條碼一樣可以掃」、「刷二維碼就好了」、「掃描這麼簡單」、「掃QR Code啊」、「有條碼就能兌獎了」、「有QR code，有中的話，刷QR code就可以領了」。

原PO到飲料店消費，但店家卻用不透明膠帶黏在發票上，遮住了中間的號碼。 圖擷自爆廢1公社
原PO到飲料店消費，但店家卻用不透明膠帶黏在發票上，遮住了中間的號碼。 圖擷自爆廢1公社

統一發票 手搖飲料

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