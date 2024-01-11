來台後修養提升了！交換生大讚台人6習慣 眾人見1點全搖頭

日前有一名大陸交換生分享對台灣人的6項觀察，發現台灣百姓幾乎都給人一種「謙恭有禮」的印象，雖然已經自認很有禮貌，但在來到台灣後，覺得自己的修養似乎又提升了。

一名陸生在小紅書發文，他指出，儘管自認為很有公德心，也挺重視禮貌，但是來了台灣之後，才發現周圍的人幾乎都很謙遜有禮，並列舉他觀察到的6個現象，直呼「來到台灣後，個人修養似乎也得到了提升」。

1、如果是第一位進電梯，會迅速站到按鈕處，為後面的人按開門鍵，到達相對應樓層之後，會繼續為同行者按下開門鍵，等同行者都離開了才出電梯。 2、不管是老師還是學生都會將「請、謝謝、抱歉」、「不好意思」、「麻煩了」等敬語掛在嘴邊。 3、雖然很多路口沒有紅綠燈，但是路上行駛的汽機車會禮讓行人。 4、平時拿東西都是雙手接遞，習慣性身體前傾、往下彎以表尊重。 5、通過狹窄空間時，會自動停下來等對方通過再自行通過。 6、大家都很友善，待人接物幾乎都笑笑的，習慣性冷著臉的人都會不自覺被感染。

貼文一出，不少網友見了第3點，幾乎一面倒表示不同意，「禮讓行人讓我有夠懷疑，不知道行人地獄是形容哪裡嗎？」、「第3點不會發生在台灣，沒看過行人地獄？」、「我怎麼沒被禮讓過？我可能在假的台灣」、「我昨天差點被車撞」、「3如果住都市最近真的改善很多，但越鄉下的地方越感受不到」。不過也有人緩頰，「去年嚴格實行車輛禮讓行人的執法後，禮讓行人的情況好非常多」、「第3點確實有待改進，但近幾個月新政策上路後，明顯改善很多」。

而除了禮讓行人的部分，其餘5點大多都得到網友的認同，「搭電梯真的常常當電梯小姐／先生」、「習慣成自然，看到滿手東西的人，還會順便問要到幾樓」、「很人性化」、「如果不講請、謝謝、對不起，有些人可是會生氣的」。