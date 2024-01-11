遊日本怕趕不上電車 她在機場1舉動引網友眾怒：眼瞎嗎？

疫情解封之後，全球旅遊風氣再度盛行起來，大家紛紛搶訂機票搭機出國，有一名女網友在PTT發文自曝到日本遊玩，但在成田機場卻拿錯行李，不好意思地放回轉盤上，還自嘲「出國拿錯行李正常嗎？」

原PO說自己是帶著在唐吉訶德買的行李箱去日本，落地成田機場後，等行李時怕趕不上電車，看到轉盤上和她同款的行李箱，二話不說直接拿了就走，但走了幾步後心想還是檢查一下好了，果然這一看才發現自己拿錯行李。

她說自己的行李廂有貼一張動漫角色的貼紙，但錯拿的這個行李箱上面卻沒有任何貼紙，原PO苦笑「這樣還能拿錯」，最後只好裝死，默默地把行李廂拿回轉盤放，當下旁人不斷看著她，也讓她覺得很不好意思。

原PO的行為也讓眾網友群起砲轟，「不正常，我都會貼貼紙做標，免得拿錯或被拿錯」、「眼殘還是別出國了」、「完全不正常，拿下轉盤第一件事當場核對行李貼紙，即使我都買跟別人不一樣長相的行李有時候還會加做記號，我也會核對行李貼紙」、「不正常，行李會拿錯超扯，眼瞎嗎？」、「花點時間對行李條碼很難嗎？成田地勤都在那邊提醒旅客，拿錯行李會造成別人很大困擾，如果自己被拿錯不會火大嗎？」、「不正常，為什麼不看名字？你的行李箱是訂製的全球唯一膩？」、「先拿再說，這不是自私是什麼」。

有網友就建議辨識方法，「我都會盡量挑亮一點的顏色再貼貼紙，誤認機率低一點」、「把手的部分綁絲巾，應該很難拿錯」、「貼紙、行李掛牌、有特色綁帶，防丟棄最好準備齊全，一方面好認也能防止被人拿錯」、「行李綁帶是個好東西」、「行李箱套，比較不易被掀開且易辨識」、「覺得行李箱應該要加拉桿鎖，拉桿拉不起來就會知道有問題」。