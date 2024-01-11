台人愛用「食物」罵人 陸網友直呼太可愛：以為在撒嬌

一名女網友分享，最近她發現台灣人很愛用「食物」罵人，讓不少台灣網友深有同感，大陸網友則認為台灣的罵人方式太可愛，台灣腔加上這些食物詞十分缺乏攻擊性，自帶滿滿撒嬌感。

一名台灣女網友近日在小紅書上發布影片表示，前陣子很紅的「欸你茶碗蒸喔」，讓她發現台灣人似乎很喜歡用食物來罵人，例如「香蕉你個芭樂啦」、「閉嘴啦媽蛋貢丸」、「蝦餃啦」，不禁直呼台灣人罵人的方式真的非常有創意，詢問眾人還有聽過哪些有趣的罵人方式。

貼文吸引許多台灣網友回應，「你長得像茶碗蒸」、「媽蛋貢丸真的很常講」、「林娘卡好大水餃」、「無言薯條」、「耳朵長水餃皮喔」、「芋頭蕃薯」、「你這個麻糬」、「蓋營養雞排」、「我以前聽過同事罵檸檬紅茶」。

大陸網友則紛紛表示，台灣人講話很可愛，罵起髒話絲毫沒有威脅性，「滿可愛的」、「台灣人罵人和說話都好可愛喔」、「用食物罵人好像比較不會顯得沒禮貌」、「台灣腔真的自帶撒嬌耶」、「感覺好像不是很有攻擊性」、「台灣朋友講話好可愛，根本聽不出是在罵人，可能還會樂呵呵地笑『嘿嘿，好可愛』，他還誇我是食物欸」。