年前爽領年終卻逃不過「壞壞魔咒」 一票人同感嘆：直接噴射

農曆春節快到了，不少公司已陸續舉辦尾牙並發送年終獎金慰勞員工一年來的辛苦，至於拿到的年終獎金要怎麼運用，每個人心中各有不同的規畫考量。

近日一名網友在臉書社團匿名3公社發文表示，每次年底領完薪水和年終獎金就逃不過各種排山倒海而來的「壞壞魔咒」，即便去廟裡拜拜、點光明燈或是買乖乖都阻止不了日常生活用品突然壞掉。

原PO說，不曉得大家有沒有發現，每年年底領完薪水跟獎金，開始計畫今年包完紅包，可以存多少錢的時候，就會開始噴錢，例如車子壞掉、家電用品壞掉…。

該文一曝光，許多人都相當有共鳴表示「我們家的都已經預約好了…」、「會餒！最近就花了不少錢」、「根本不在計畫內」、「莫非定律…屢試不爽」、「想存錢必破財的魔咒，像洗車必下雨一樣」、「有同感，只要身上有錢，就有東西壞掉」，原po也在底下留言說「直接噴射方式花掉。」

還有人說「習慣了，所以現在都先修先換！反正錢都會不見！」、「這兩個月修車跟換耗材快4萬了」、「點光明燈先」、「車子家電都是機器，先買幾包綠乖乖擺一下」、「真的，一衰其他衰事就接二連三的來，到底為什麼啊？」也有人笑說「最慘的是，規畫好了、結果沒獎金。」