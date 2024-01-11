快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

年前爽領年終卻逃不過「壞壞魔咒」 一票人同感嘆：直接噴射

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文稱每次領完年終獎金後，就有一堆東西壞掉要大花錢。圖／聯合報系資料照片
網友發文稱每次領完年終獎金後，就有一堆東西壞掉要大花錢。圖／聯合報系資料照片

農曆春節快到了，不少公司已陸續舉辦尾牙並發送年終獎金慰勞員工一年來的辛苦，至於拿到的年終獎金要怎麼運用，每個人心中各有不同的規畫考量。

近日一名網友在臉書社團匿名3公社發文表示，每次年底領完薪水和年終獎金就逃不過各種排山倒海而來的「壞壞魔咒」，即便去廟裡拜拜、點光明燈或是買乖乖都阻止不了日常生活用品突然壞掉。

原PO說，不曉得大家有沒有發現，每年年底領完薪水跟獎金，開始計畫今年包完紅包，可以存多少錢的時候，就會開始噴錢，例如車子壞掉、家電用品壞掉…。

該文一曝光，許多人都相當有共鳴表示「我們家的都已經預約好了…」、「會餒！最近就花了不少錢」、「根本不在計畫內」、「莫非定律…屢試不爽」、「想存錢必破財的魔咒，像洗車必下雨一樣」、「有同感，只要身上有錢，就有東西壞掉」，原po也在底下留言說「直接噴射方式花掉。」

還有人說「習慣了，所以現在都先修先換！反正錢都會不見！」、「這兩個月修車跟換耗材快4萬了」、「點光明燈先」、「車子家電都是機器，先買幾包綠乖乖擺一下」、「真的，一衰其他衰事就接二連三的來，到底為什麼啊？」也有人笑說「最慘的是，規畫好了、結果沒獎金。」

相關新聞

年前爽領年終卻逃不過「壞壞魔咒」 一票人同感嘆：直接噴射

農曆春節快到了，不少公司已陸續舉辦尾牙並發送年終獎金慰勞員工一年來的辛苦，至於拿到的年終獎金要怎麼運用，…

在地人怨嘉義高鐵站選址差 網點名「這兩站」更荒涼

若要進行遠距離移動，搭乘高鐵是許多人的首選，但即使花費時間短於其他大眾運輸，站點位置是否便捷仍是民眾考量的要點之一。近日一名網友發文表示，住嘉義朋友最近抱怨，當地高鐵設的站點很爛，但原PO不解，考慮周邊交通及繁華程度，嘉義站真的有那麼差嗎...

南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

父親一行人在途經台中清水休息站時大開眼界，驚訝：「這種地方在台灣叫休息站？」由於種滿了許多花草和椰子樹，讓他大呼，台中清休息站和南韓的濟州島和大型百貨公司超像。

10年前超夯...這鞋子今年流行回來了？眾人嘆：台灣才不適合穿

時尚趨勢就是每10年循環一次，即便有些人對某個穿搭元素感到厭倦，但也有人會覺得新鮮，結合個人創意來改良穿搭，進而在社群上掀起話題引領潮流。日前一位PTT鄉民表示，10年前很流行的...

這2字不講全身癢！他曝ATM一幕引逾8千人共鳴 3句話秒認正港台灣人

對台灣人而言，「謝謝」已成為一種習慣語助詞。日前便有民眾在銀行ATM發現一張紙條，內容為提醒失主可至櫃台取回遺失的提款卡，最後還補上一句「謝謝」，讓原PO不禁疑惑，「好人平安，但為什麼要說謝謝？」有網友見原PO貼文，更指出，道地台灣人用詞習慣一定會有3句話...

屏東火車站驚見瑪利歐「問號磚塊」 網笑：撞一下有台鐵便當？

建立於日治時期的屏東車站，在2015年時全面改為高架車站，站內還有全台首創的蘭花販賣機。日前，有民眾在「路上觀察學院」PO出一張照片稱，經過屏東火車站時，月台上的車廂顯示器疑似故障，出現大大的「？」，讓不少網友笑稱是「超級瑪利歐真實版」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。