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過年圍爐哪道年菜最難吃 網點名這兩道：有夠苦、像廚餘

DailyView網路溫度計／ 蔡瓅萱
示意圖／Pexels
示意圖／Pexels

再過一個月就要迎來農曆新年，除了滿心期待假期的到來，每年必吃的圍爐年夜飯也是重頭戲之一。許多店家近期已開始年菜預購，每個人的喜好不同，不過當中有某些菜色被不少網友「同仇敵愾」公認為「最難吃年菜」，幾乎年年都掀起話題。

最難吃年菜？網友點名這兩道

一名網友在PTT發文，詢問大家最不能接受哪道年菜，馬上引來許多人留言回覆。像是烏魚子、長年菜、佛跳牆等，時常出現在年夜飯桌上的年菜都被提及，其中又以長年菜和佛跳牆兩道菜最多人不喜歡。雖然這兩道料理可以說是最經典的傳統年菜，但不少人無法接受這兩道菜的味道。

長年菜也有分南北？北部「芥菜版」長年菜超級苦

不喜歡長年菜的網友，主要是無法接受長年菜的原型「芥菜」的苦味，「苦苦的，好難吃」、「那個芥菜難吃」、「有夠苦」、「長年菜有夠噁心」、「真的不好吃」、「長年菜芥菜版，超苦」。不過其實長年菜也南北差異，讓大家不能接受的苦味長年菜主要出現在以芥菜做為長年菜的北部地區，至於南部地區則主要使用菠菜做為長年菜，因此不像芥菜一樣有苦味的問題。

佛跳牆像廚餘？「像用剩菜煮的」

同樣被許多網友點名的年菜是「佛跳牆」，雖然看似豐盛、用料昂貴，不過留言區中大部分的人表示無法理解這種把一大堆東西加在一起煮的料理，「佛跳牆根本亂做」、「佛跳牆，根本沒人動，最後都當肥料了」、「什麼時候端出來都像用剩菜煮的」、「佛跳牆本身就像廚餘了」，此外不少佛跳牆中會加入芋頭，也讓許多人無法接受，「有芋頭的佛跳牆，嘔嘔嘔」。

五大最討厭年菜排名！長年菜、佛跳牆、烏魚子都上榜

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「難吃年菜」近一年的熱門關鍵字中，就出現了「芥菜」和「佛跳牆」，顯示出北部版本的芥菜（長年菜）及佛跳牆確實是多數網友的「公敵」。

過去《DailyView網路溫度計》也曾做過「五大最討厭年菜」聲量調查，這兩道菜分別為第1、第2名，前5名依序為「長年菜」、「佛跳牆」、「雞湯」、「烏魚子」、「蹄膀封筍／滷豬腳」。

「難吃年菜」近一年熱門關鍵字

▲「難吃年菜」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「五大最討厭年菜」聲量排行

▲「五大最討厭年菜」聲量排行。

image source: 《DailyView網路溫度計》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月10日至2024年01月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『難吃年菜』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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年菜 佛跳牆 芋頭 烏魚子 年夜飯 網路溫度計

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