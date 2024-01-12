她生兔寶寶收到滿月金飾 仔細一看「好眼熟」：四年前送同事的！
不少人會在新生兒滿月時送金飾，以表示自己新生命的祝福。一名網友發文表示，自己在4年前送同事的滿月金飾，竟在前幾天被轉送回來，開玩笑的說：「這樣算自己賺到嗎？」
一名網友在「爆料公社」分享自己遇到的趣事，自己曾經在4年前送同事的小孩滿月金飾，而自己的女兒也在今年迎來滿月，身邊的好友同樣送了金飾禮品。原PO原本想「我女兒屬兔，她送小老鼠金飾很有意思。」，結果越看越覺得眼熟，拿起單子確認才發現，這就是自己在4年前送出的金飾。
原PO一問才弄清楚，這個金飾的轉送過程：「自己送給同事A金飾，而同事A轉送給好友B，然後昨天好友B又再轉送回來給自己。」，覺得有趣的原PO笑說「這樣算我賺到嗎？」。
文章曝光後，網友也回應「4年漲不少了吧（笑）」、「金價貴了大家都買不起，只能用現有的送了」、「算是賺到，金飾會拿出去轉送也蠻神奇的，一般不都會留著嗎？」、「當然賺到啊！沒縮水，金價創新高！」、「大概是你買的不太貴重又不失禮貌啊」、「黃金恆久遠、一套永流傳」。
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