南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

一名南韓YouTuber珍妮近日在「珍妮日記」中分享自己帶父母來台灣旅遊，父親一行人在途經台中清水休息站時大開眼界，驚訝：「這種地方在台灣叫休息站？」由於種滿了許多花草和椰子樹，讓他大呼，台中清休息站和南韓的濟州島和大型百貨公司超像。

珍妮與家人經由國道到台中遊玩，途經台中清水休息站時，在影片中介紹清水服務區是台灣最大的國道休息站，在訪問父親對此處的感覺時，父親表示這裡廁所的空間又大又乾淨又舒服，並且設備齊全，不會讓人排隊；而南韓的洗手間比較小。而珍妮指著在服務區內寛闊的散步區域，因為種了許多花草和很多的椰子樹，讓父親直呼：「很像濟洲島」。

走進清水服務區內部，珍妮的父親覺得這裡真的很像南韓的新世界百貨地下街，除了販賣很多不同的甜點之外，還很乾淨，簡直就是一個大型百貨公司。網友看完影片紛紛回應：「珍妮爸爸真的是太可愛了！」，感謝珍妮一家都這麼喜歡台灣。