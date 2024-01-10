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10年前超夯...這鞋子今年流行回來了？眾人嘆：台灣才不適合穿

聯合新聞網／ 綜合報導
北台灣氣溫下降，不少民眾出門紛紛穿戴保暖外套、毛帽及圍巾禦寒，有網友更發現，10年前超夯一款鞋子，今年又流行回來了。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
北台灣氣溫下降，不少民眾出門紛紛穿戴保暖外套、毛帽及圍巾禦寒，有網友更發現，10年前超夯一款鞋子，今年又流行回來了。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

時尚趨勢就是每10年循環一次，即便有些人對某個穿搭元素感到厭倦，但也有人會覺得新鮮，結合個人創意來改良穿搭，進而在社群上掀起話題引領潮流。日前一位PTT鄉民表示，10年前很流行的「雪靴」，今年疑似又重新回歸潮流了，甚至網路有不少賣家也開始販賣這鞋款，令他不禁發文詢問是否有這個時尚趨勢，貼文曝光後引發討論。

一名PTT鄉民發文表示，10年前台灣很流行穿雪靴，當時冬天走在路上，就看到很多路人都在穿，他也跟風買了一雙，卻因為台灣潮濕的天氣，漸漸將雪靴擱置不用，「我自己是覺得雪靴穿起來是蠻舒適的，但台灣冬天太常下雨了，穿出去真的很容易髒，漸漸地就很少穿出門了」。

不過他最近在網路社團觀察到，不少賣家有開團幫忙代購雪靴，感覺雪靴又成為時尚指標、人氣變夯了，這令他不禁好奇發文詢問，雪靴是否又重新流行回來了？

貼文曝光後引發討論，許多網友認同表示，「去年就流行了，因為UGG的關係」、「對，前兩個月逛網拍才發現又流行回來了」、「對啊又流行回來了，有自己風格比較重要」。有人則感嘆時尚10年輪迴一次的規律，「高中生流行的東西，更年期前還可以再回味一次，讚啦」、「印象中雪靴20年前也有流行過！」。

也有不少人留言表示，台灣天氣真的不適合穿雪靴，「台灣冬天蠻熱的，感覺越來越不適合穿了」、「雪靴穿起來很顯腿細，可惜台灣太熱了」、「雪靴超悶，腳還臭臭欸」、「脫下來都是臭腳味，腳底會被染黑，超臭」。

PTT

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