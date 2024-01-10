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他驚見女生冬天不穿「1物」 害羞坦言：眼睛不知看哪
最近氣溫下降，許多民眾都拿出厚重的冬季衣服禦寒。不過，有網友在Dcard上表示，自己在路上經常發現女生在冬天不穿內衣，害他不知道眼睛要看哪裡，忍不住羞問「大家怎麼看？」
原PO透露，自己最近在路上看見幾個在冬天不穿內衣的女生，感覺對方這樣很輕鬆，卻讓他不知道眼睛要看哪裡，「想知道這是特殊個案呢？還是真的很多女生不穿內衣、特別是在冬天這時候？」他推測，部分女生應該是認為只要將厚衣服穿上，不仔細看也不會發現有沒有穿內衣，好奇羞問「大家怎麼看？」
貼文底下，有許多網友討論，「冬天沒穿其實看不太出來，只有被撞到、擠到才會發現」、「冬天都穿那麼厚了，你怎麼看得到她們沒穿內衣？」、「我覺得…有什麼好看的，女生會因為我們的眼光而覺得不自在，給予她們尊重就別看了吧」、「冬天都穿的厚厚的，根本看不出來」。
還有不少女生透露，自己在冬天不穿內衣的原因，「當然不穿啊，特別舒服，哈哈」、「我冬天也不穿，夏天不穿但會貼胸貼，小胸很方便」、「身為小胸，很常不穿內衣出去吃宵夜，反正沒人看的出來」、「我真的會因為冬天，懶得穿內衣就出門，厚厚的外套穿著，出去買個東西馬上就回家了」。
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