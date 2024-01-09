30歲單身男沒車房！他下班都耍廢嘆「可悲嗎？」 網友一面倒羨慕

每個人的生活方式不太一樣，但有時看到同儕，不免產生比較。一名30多歲的網友透露，身旁半數朋友已經結婚生子，自己下班後卻都在玩手遊、追劇、看動畫，假日則是一個人在路上隨便亂晃，他焦慮問：「30幾歲還在過這樣的生活會很可悲嗎？」

一名網友8日在PTT發文表示，自己身邊好友幾乎都買房買車了，有將近一半的人已經結婚生子，大部分時間都忙於家庭、小孩的事情，其餘沒結婚的朋友也忙著和女友增進感情，所以同學會聚餐話題都圍繞在工作、房子、車子、小孩，或是出國旅遊，而他因為完全插不上話，久而久之和朋友沒有聯絡。

原PO坦言自己每天下班都無所事事，不是打PS5玩手遊，就是追劇、看動畫、聽音樂、看YouTube、滑PTT，假日則會一個人在路上隨便晃找美食、逛街、看展覽，「去西門町、中山站或是信義區逛街順便看妹，去地下街或是三創逛一些宅宅的東西，不然就是去華山松菸看展覽，或是去中正紀念堂、國父紀念館隨便亂晃，也會去逛博物館、逛書店或是去公園散步」。

原PO透露，如果逛累了就回家繼續打電動、追劇、滑YouTube、滑PTT，他感嘆自己沒有女朋友，沒房沒車住家裡，也沒有在出國旅遊，生活圈是台北附近，每天上下班日復一日過重複的生活，假日就單獨在路上漫無目的亂晃，因此焦慮詢問「30幾歲還在過這樣的生活會很可悲嗎？」

對此，網友們回應：「有時候焦慮只是因為你太閒了」、「這問題要問你自己」、「沒什麼大目標的話這樣也不錯吧，還是你期待改變什麼？」、「找到自己生活方式比較重要」，不少人卻直呼羨慕：「明明就很爽」、「很爽好嗎，我沒房沒車又要忙工作」、「你要嘛來炫耀，要嘛怕寂寞」、「很自由不好嗎？沒出國旅遊，那就買張機票飛日本或東南亞開始，還不簡單？難不成你羨慕被房貸和小孩綁死的牢獄生活？」、「我已婚有小孩，覺得你是在炫耀」、「我可以說我真心羨慕你的自由嗎？」