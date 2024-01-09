國家級警報引驚慌！央視揭「警報大響」原因 網見通知歪樓：還以為飛過越南

國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指出中國大陸於今日15時4分發射衛星，「已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理」，其中英文出現「Missile」字眼，引發民眾恐慌。通知曝光後在PTT掀起熱議，但有人卻歪樓表示，警報聲響起時「以為是發生地震」，且通知內容寫道「飛越南部上空」，也令不少網友誤會。

稍早國防部警報響起，指出中國大陸發射的衛星飛越台灣南部，使民眾驚慌湧進PTT，八卦版在瞬間飆至6萬多人，將近25頁的文章都與衛星有關。網友紛紛發文、留言討論，「手機叫了一下嚇死」、「被聲音嚇死」、「到底是飛彈還是衛星啦」、「以前都不發，現在選舉到了才發警報，笑死」、「防災警報玩狼來了早晚害死人」、「這次一堆人收到，平常明明很多邊緣人」、「其實主要的問題是，為何選擇性地發布警報」、「這個發了又不能做什麼臨時避難反應，發什麼意思的」。

不過也有人歪樓表示，突然發出的警報聲響，讓他以為發生地震，且通知內容寫道「飛越南部上空」，令不少網友誤會，直言「害我從座位上彈起來」、「我第一時間也是以為大地要開始搖了」、「晾衣服到一半還以為地震」、「害我差點衝去保護我的水晶和玉石雕刻件」、「靠背想說越南乾我屁事，原來是南部」、「認真看錯，還想說越南關我什麼事」、「第一眼還想說飛過越南幹嘛講，仔細一看才知道是飛越南部」。

而大陸官媒央視稍早報導，大陸在下午3時3分，於西昌衛星發射中心使用「長征二號丙」運載火箭，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功，便是「國家級警報大響的原因」。