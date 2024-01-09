春節返鄉「有自由座搶什麼？」 苦主全崩潰：搭得上車再說

每逢節日、連續假期高鐵常常一票難求，而今年春假疏運高鐵9日凌晨開賣，一小時內售出近60萬張訂位，有民眾抱怨系統完全卡住無法使用。一名網友疑惑問「高鐵有自由座是在搶什麼票？」對此，許多苦主現身分享經驗：「你搭得上車再說」、「南下自由座在桃園就塞爆了」。

一名網友以「春節高鐵有自由座是在搶啥？」為題，在PTT發文表示，北漂族們南下就是到南港站搭自由座，從南部往北返鄉的人可到暖市（高雄）搭自由座，「怎可能沒位子？」但是在其餘縣市的只能自求多福，「尤其台中真的很可憐」。

原PO透露不理解大家為何都瘋搶自由座，如果身在桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南，其實早點出門自由座一定都還有，「尖峰時刻外出的品質很可怕，早上8點前搭自由座，心情愉快；過早上8點搭對號座，人擠人頗噁，長假期間要懂得避開尖峰」。

話題拋出後，引發許多人質疑：「避開尖峰，不用上班？」、「從到桃園扛行李到南港去搭高鐵嗎？」、「你如果住中山、萬華、中正、大安，跑去南港搭車？」、「台北市就算了還有捷運，為了搶位子跑南港勉強…你要住台南的跑去左營搭，根本笑死」。還有過來人指出：「你搭得上車再說」、「自由坐不見得自由，要提早去等還會擠不上」、「除非一大早去，不然自由座都要排2小時才擠的上去。搶到對號座就不用早起也不用排隊受罪了，還能坐著，幹嘛不搶？」、「春節中間的站，早點出門沒啥用，南下自由座在桃園就塞爆了」、「自由座的全塞在門口，有座位還進不去」。