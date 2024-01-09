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女逢人生低潮打翻飲料在高鐵座位 乘客暖心善舉讓她感動落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女乘客在高鐵上打翻飲料，因壓力太大哭出來，後方乘客暖心遞給她衛生紙。圖擷自Dcard
一名女乘客在高鐵上打翻飲料，因壓力太大哭出來，後方乘客暖心遞給她衛生紙。圖擷自Dcard

在心情低落時，若收到意想不到的安慰，會讓人格外感覺暖心。日前有位女網友表示，她近期發生一些不好的事，剛好壓力很大，搭高鐵時不慎弄翻飲料，有1/3奶茶打翻在椅子、她的臀部、背上，她當時只想直接用裙子吸乾，避免下一位乘客坐到，這時卻有一位暖心的先生遞給她衛生紙，讓她感動落淚。

一名網友在Dcard分享，她搭乘高鐵時不慎弄翻飲料，當下很慌張也沒有衛生紙，想要用裙子直接吸乾飲料，後面乘客卻發現了，遞給她許多衛生紙。而正當她在清理座位時，有位收垃圾的服務人員經過，出於好心告知「妳站起來啦！不要坐在上面，褲子會濕掉，我去幫妳問看看能不能換位置」，但服務人員的音調較大聲，讓原PO難過「至少前後5排的人都知道我坐在奶茶上了」。

原PO表示，當下她抑制不住情緒，邊擦椅子邊哭，感覺自己很委屈。過了一下子後，剛才拿給她衛生紙的乘客，又再次給了她濕紙巾，還拿了塑膠袋讓她坐著，事後她留下塑膠袋跟紙條，上面寫著「椅子濕掉了對不起」，並跟站務人員說那個位置弄髒了，並倉促跟後方好心乘客道謝。

文章曝光後，許多人安慰她「不好的事情都會過去的，新的一天對自己說加油」、「每次熬過不太好的事，我都告訴自己『再糟糕不過如此而已，沒有什麼可以難的倒我』，一切都會好起來！」、「遇到好心人真是太好了，拍拍妳！至少度過了那個時刻」、「真的很多人以為自己做好事，但是心思不夠細膩反而害到別人，這個阿姨就是典型的例子」 、「我懂妳，有時候累積一陣子的壓力，突然發生了一件很糟糕的事，真的會成為壓垮駱駝最後一根稻草，直接情緒崩潰」。

衛生紙 高鐵

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