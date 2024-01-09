「2景點」台灣人都不想再訪 法國人去過1理由讚好玩

台灣許多爆紅景點吸引觀光客朝聖，不過日前網友細數「最不想二訪的景點」，紛紛坦言不理解台東「水往上流」、嘉義「高跟鞋教堂」有什麼吸引人之處，而法籍YouTuber酷 （Ku）實際走訪卻感到反轉，還點出旅遊真正的重點。

爆料公社8日發起討論，主題為「哪個景點是你去過第一次就不想再去第二次的？」許多網友直言是「天堂路」、「嘉義天梯」、「慈湖」、「伯朗大道」、「妖怪村」、「新北耶誕城」、「忘憂森林...用爬的上去，差點要用滾的下來」、「親不知子步道，應該是全台最雷的景點，不到5分鐘就結束了，車+門票還要90元」、「101煙火！不看會遺憾，看了終身遺憾！現場看只有煙和人頭，電視上都拍得比較好看」、「花蓮新社梯田，被一堆空拍機照片騙了」。

而最多人點名不會想二訪的景點是台東水往上流，「我都不知道大家去那裡幹嘛？」、「看到那條水溝，就是大傻眼」、「我們小時候一頭霧水的水溝」、「會往上的大媽泡腳水」、「連第一次都不想去」、「開了很遠很遠還要往上走一段路，只為看一條小水溝的水往上流那麼一小段，然後就沒了」。另外，高跟鞋教堂也被許多人評價非常無聊，「雷到一個不行」、「一次性網美景點，拍過照就不用再來」。

YouTuber酷 （Ku）日前在「法國人實際考察台灣人的最爛景點」影片中，實際走訪水往上流和高跟鞋教堂等處，雖然仍對一些台灣景點感到不解，但他表示自己留下了美好回憶，「其實你去哪裡不是重點，你跟誰一起去才是。不管你去哪裡，你遇到的人才會是在你的回憶中，停留最久的」，他還感嘆「如果要給滿顆星的話，我要給台灣人」。