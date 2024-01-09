最可怕年菜來了！長年菜又稱霸...網：外賣必備「這道」也母湯

時間過得好快，轉眼農曆年又要到了。除了年前大掃除、貼春聯、闔家團聚最重要的就是吃年菜。有網友在ptt發問，「哪道年菜，你最不能接受？」引起熱烈回響。

最多網友點名長年菜，「長年菜，應該立法禁止這道菜」、「長年菜超噁」、「真的不喜歡烏魚子和長年菜」、「長年菜芥菜版，超苦！」、「長年菜，桌上永遠不會夾的」。

外賣必備的佛跳牆，竟也有很多支持者，「佛跳牆，芋頭煮湯是邪教」、「佛跳牆！不知道準備啥都選這鬼，然後還一桌好幾個佛跳牆」、「佛跳牆，本身就像廚餘了」。

佛跳牆示意圖。報系資料照

也有人認為回鍋菜最可怕，「一直加熱的年菜晚餐吃不完，隔天繼續吃」「反正最後都是煮成一鍋吃好幾天」、「吃了兩三天變大雜燴的菜色」、「隔夜跟不會煮的吧」。

有些年菜則是評價兩極，「失敗的炸湯圓」、「花生炸湯圓撒香菜，廚師下地獄吧」、「白斬雞跟烏骨雞」、「腿庫啊！肥成這樣」、「整隻雞(看得到頭與屁股)的雞湯」、「全素那種」、「烏魚子很好吃耶，但是要品質好的」、「螺肉蒜」、「糖醋魚」、「油飯」。