她逛好市多見內用區一景超驚訝 歐洲親戚大讚：國外沒有的台灣景象

每個國家的風土民情和生活習慣都不同，近日一名女網友到好市多購物，拍下一幕分享給住在歐洲的親戚，對方直呼在西方國家絕對不可能發生，更讚嘆「身在台灣是真的蠻幸福的啦！」，貼文一出後，立刻引起許多網友迴響。

這名女網友在Dcard以「國外不可能看到的台灣景象」為題，指出自己日前去好市多購物，在內用區發現有民眾大剌剌地將手機、錢包及剛買好的食物放在桌上，周圍也沒有朋友幫忙顧，便將這一幕拍下來，傳給住在歐洲的親戚，對方直呼「這是在國外不可能看到的台灣景象」，也提醒不要在西方國家這樣做，以免損失慘重，同時大讚生活在台灣真的很幸福！

貼文一出後，不少網友大讚台灣的治安，紛紛表示「真的！像圖書館也是，很多人出去吃飯筆電平板直接丟著」、「我在台灣也都這樣，台灣真的好棒，去國外快緊張死」、「台灣治安真的算很好！我們店的摩托車鑰匙插在上面放了兩天兩夜都沒有人要偷」、「真的！我公司的菲律賓和越南同事也都說只有台灣可以這樣，如果是在她們那，就一下就被拿走了」、「去咖啡店也是筆電放著就去廁所」。

但也有部分網友認為是國土民情不同，紛紛表示「因為在台灣只有雨傘、安全帽、機車前面的抹布會被偷」、「我猜因為台灣監視器超多的，沒人敢隨便拿，要不就上新聞，這點歐美為了隱私太多治安死角了，真的都比不上」、「台灣人都偷傘，我們全家人都被偷過」、「歐洲扒手表示哪來的送分題」、「國外=歡迎自取，0元購」、「在歐美直接被偷爛」、「在澳洲就算錢包沒帶出門，也會有一堆未成年開車撞進你家明著搶」。