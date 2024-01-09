台灣物價便宜嗎？ 日本人住台1年崩潰：2品項超級貴！

你覺得台灣物價便宜嗎？定居台灣已經6年的日本人妻Kiwa，和住在台灣1年的日籍好友Miki討論住在台灣的看法，討論過程中，一致認同台灣物價並不便宜，尤其是這2個品項，還比日本售價高出整整一倍。

Kiwa日前在個人YouTube頻道「日本小姐姐在台灣 Kiwalog」上傳影片，邀請Miki一同探討「來台後日本人對台灣的刻板印象」，Miki表示尚未定居台灣前，看到日本媒體在介紹台灣時，總會強調「台灣美食便宜、旅行費用不會太高」，讓日本人普遍認為台灣物價很低，但實際居住後，發現物價其實並不便宜。

Kiwa和Miki一致認為，台灣的乳製品和加工肉品特別貴，像是牛奶、雞蛋、起司、優格等乳製品，或是香腸、培根等加工肉品，售價足足高出日本一倍！Kiwa也認為，在日本購買這2類品項，其實不用特別看標價，但在台灣卻要進行比價，挑便宜的購買。

除了乳製品和加工肉品，Miki也指出台灣納豆價格也比較貴，她表示之前在日本生活，常常會以荷包蛋、納豆飯、香腸當早餐，但台灣的納豆價格較高，常常會讓一餐的餐費超出預算，直呼「真的好貴」！

影片上線後，也有不少台灣網友做出回應，紛紛表示「每個國家都有好與壞，想好的一面就會住的更舒適，台灣的幸福感在世界算是前半段」、「很喜歡妳們分享跟台灣文化及生活差異，這樣也能多了解日本」、「在台灣居住生活都相當舒服，治安良好，醫療資源充足，全民健保普及，風景秀麗，非常適合居住的地方」、「剛從北海道旅遊回來，在日本買皮鞋，感覺價格真的很便宜」、「相對日本，台灣奶製品、雞蛋是真的貴...因為台灣氣候關係，肉蛋奶的生產國多半在溫帶國家比較適合」。