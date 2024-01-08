魅力太強！手搖飲店外驚見一堆人「工地上排隊」 網傻眼：拚了命都要喝

日前，人氣連鎖手搖飲「八曜和茶」與「一沐日」聯名，吸引不少人排隊搶買。就有一名女網友路過一沐日板橋三民店時，發現店外正在道路施工，但仍有一堆民眾站在木板搭建的通道上，排隊等飲料，讓她不禁驚呼「一沐日的魅力太強了」。

原PO在「路上觀察學院」分享一張照片，該店家是位於新北市板橋區三民路二段的「一沐日 板橋三民店」，只見店家外正在進行道路施工，人行道已挖出一個大洞，為了不影響店家營業，工人們用鋼板與木板搭起橋樑讓客人得以行走。然而，即便店外道路還在施工，仍有許多民眾完全不怕掉進洞裡，站在鋼板橋上排隊等飲料，讓原PO驚呼「一沐日的魅力太強了」。

照片一曝光，瞬間吸引許多網友關注，「真的很好喝」、「為了喝這個也太拚，哈哈哈」、「也太有魅力了，都不顧危險，一定要買」、「拚了命都要喝的概念」、「這廣告太強大，冒著生命危險都要喝，害我也想來一杯試試」。

但也有網友擔心發生工安意外，「木板別站這麼多人啊」、「台灣的工安意識真的太薄弱了」、「四、五個人同時站在上面，是承重度考驗？」、「這看起來好危險喔」、「這間的飲料特別好喝，但的確有工安問題誒」。