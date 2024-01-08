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洗衣神物他驚訝「很多人不知道？」 內行曝：1優勢值得買

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「洗衣球」的優勢在哪？多數人認為是「方便」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「洗衣球」的優勢在哪？多數人認為是「方便」。示意圖／ingimage

現在洗衣產品多元，除了傳統的洗衣粉、洗衣精外，也有洗衣球供消費者選擇。日前有位網友表示，他發現很多人不知道「洗衣球」，但他雖然知道有這項產品，仍疑惑「洗衣球的單價比洗衣精還高，優勢是什麼？有洗得比較乾淨嗎？」對此，內行人曝「方便」是最大的優勢。

一名網友在PTT發文表示，近幾年流行洗衣球，但他發現很多人不知道有這項產品，他自己也搞不清楚洗衣球的優勢，好奇「洗衣球的單價比洗衣精還高，為什麼會流行呢？是有洗得比較乾淨嗎？」

對此，網友回應「洗衣粉最省，但洗衣球的優勢就是比較輕」、「方便攜帶啊」、「主要是方便，但洗衣球是我小時候就有的東西」、「有些洗衣膠囊有固定份量，這樣只洗一點衣服就不會倒入太多」、「洗衣機半桶衣服的話，只要丟一顆洗衣球就完事了」、「我通常是洗衣精用完時，會趕快用洗衣球來救急，方便又不會髒手」。

但也有網友提出洗衣球的風險，指出「外國已經有一堆吃洗衣球送醫或致死的案子，要小心使用」，日前也有傳出候選人將「洗衣球」當成競選宣傳品，老人家誤以為是糖果，不慎吃下肚，土城醫院副院長蘇銘堯指出，如果誤食清潔用品，恐導致胃部灼傷，千萬別「催吐」造成二次傷害，應大量喝水盡速就醫。

蘇銘堯表示，吃下清潔劑時，可能會感覺胃部悶痛，或出現類似胃潰瘍的症狀，會產生氣體、一直打嗝，若發生胃部灼傷，患者會吐血或吐出咖啡色狀的液體，更嚴重時會排出黑便。若攝入量過多，清潔劑進入腸子，因腸壁較薄，容易灼傷、穿孔，可大量喝開水稀釋清潔劑的濃度，並趕緊送醫檢查。

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