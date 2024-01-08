快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

她嘆彌月禮夾「這1物」超困擾 全網點頭：眼一閉就丟了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手，直接丟掉又怕太失禮，引起許多民眾共鳴。示意圖／ingimage
網友指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手，直接丟掉又怕太失禮，引起許多民眾共鳴。示意圖／ingimage

在傳統習俗中，當家裡剛出生的孩子滿月，家長為了表達喜悅，會以送彌月油飯或蛋糕的方式，將喜訊分享給親友。不過，近日臉書粉專「我的無禮，因為你值得」指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手，直接丟掉又怕太失禮，貼文一出，引起許多網友共鳴。

原PO透露，某天她的朋友表示，彌月油飯裡面小孩的照片很棘手，好奇原PO平時如何處理這些小物。她則回覆，若照片上印有雙親及寶寶的姓名，直接丟掉、燒掉會比較麻煩且失禮，或是將收到的照片集中收到某處，慢慢生灰塵。

朋友接著說明，家中長輩過去收到照片，都會將其放在客廳透明桌墊下，讓原PO忍不住吐槽「然後泛黃、黏住，某天朋友來家裡看到也尷尬這樣？」她表示，為了不造成麻煩，自己從來不拿婚禮小卡與寶寶照片，甚至會直接和對方強調不用送照片，「畢竟嬰兒都長得差不多，長大再給我實體照片也可以啊，等長大通常我那些朋友都忘了」。最後原PO解釋，她認為照片有靈性，所以真的不想亂丟，發文詢問網友「請問你們都怎麼處理照片呢？」

貼文一出，瞬間引起網友共鳴，「我也覺得有照片真的很煩～眼一閉就丟了」、「燒掉就沒有證據了」、「以前會覺得丟掉有點失禮，現在會直接丟掉，除非很好的朋友才會留著」、「婚禮和彌月小卡真的尷尬，我都只好放著一段時間，再假裝若無其事丟掉」。

有不少家長則分享自己送禮的方式，「所以我小孩的彌月禮不放照片，只有文字小卡」、「想當初我故意挑一些不太好看的照片當謝卡～就是覺得大家都會丟掉誒…」、「所以我就放一個QR Code，讓有興趣的可以上去看照片，丟掉也沒有負擔～」、「所以我直接用Q版人偶加上道謝的話，拒放照片，因為我也是照片看一看就丟掉的人，不希望我的小孩照片被丟在垃圾桶，所以直接不印照片」。

網友指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手。示意圖／ingimage
網友指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手。示意圖／ingimage

油飯 小孩

延伸閱讀

台中迴轉火鍋出包！豆皮配料「竄一堆活蟑螂」民眾當場嚇傻

能登地震災區缺物資！日媒列「不歡迎清單」辛拉麵上榜 專家解答了

媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

被小六女兒童言童語道破缺陷 高學歷媽「見笑轉生氣」轉念體悟感動網友

相關新聞

台南鹹酥雞攤出現「1高檔食材」 超甜價格全場直呼：想衝

鹹酥雞攤的食材非常多樣，一名台南網友分享，近日在買鹹酥雞時，發現店家居然有在賣一片300元的烏魚子，直呼是第一次見，很想嚐鮮。貼文發出後，眾人感到十分羨慕，紛紛表示「好想衝去買」。

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

市面上運動鞋款眾多，每個人也都有各自偏好的品牌，不過有名網友發現，近年來New Balance特別受歡迎，走在路上大約有7成年輕人都穿這牌的鞋子，讓他好奇詢問原因。文章引發眾人討論，點出New Balance品牌的4項優勢。

過年想買金塊送爸媽一看價格秒慫 他改買好市多「整盒金」全網讚爆

春節將至，不少人開始準備包紅包給長輩，表達孝敬的心意。有網友想著今年領了不少年終獎金，本打算到美式賣場好市多買金條，想買印有龍圖案的金條，結果看到價格立刻打退堂鼓，只好先買「小金條巧克力」，再弄個透明盒子裝箱，營造金光閃閃的氛圍。其他人也認為，金條巧克力很適合拜拜，或是過年分送親戚。

神秘菜單橫、豎都看嘸！網崩潰喊「現代文言文」 釣出老闆親解答

不少餐飲業者為招攬顧客，會設計有趣的招牌挑起顧客的好奇心，從而吸引客源。日前一名網友分享，台南永康區有一小吃店，門口貼了一張店內招牌餐點的菜單，但因為不管直看、橫看都看不懂餐點名稱，導致該網友一直不敢進店消費，此話題一出引發網友熱議。

要人不要錢？富婆小三願「月付20萬換人夫」 太太們瘋狂點頭：歡迎買斷

如果有天，一位富婆拿著鈔票上門，稱想以每月20萬台幣為代價，換你老公和她在一起，你願意嗎？有網友發文詢問，好奇是否真有人捨得把老公租出去，沒想到發文幾乎一面倒，大呼「多考慮一秒都是對那20萬的不尊重」！

不再平民美食？他細算逛一次夜市噴500元 攤商說話了

台灣各地的夜市被喻為「平民美食」，成為民眾晚間休閒的好去處，外國觀光客來台，更會將夜市作為必訪行程。然而，近期有網友發現，夜市的價格似乎不再「親民」：「隨便吃一下就噴掉500」，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。