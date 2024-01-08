她嘆彌月禮夾「這1物」超困擾 全網點頭：眼一閉就丟了

在傳統習俗中，當家裡剛出生的孩子滿月，家長為了表達喜悅，會以送彌月油飯或蛋糕的方式，將喜訊分享給親友。不過，近日臉書粉專「我的無禮，因為你值得」指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手，直接丟掉又怕太失禮，貼文一出，引起許多網友共鳴。

原PO透露，某天她的朋友表示，彌月油飯裡面小孩的照片很棘手，好奇原PO平時如何處理這些小物。她則回覆，若照片上印有雙親及寶寶的姓名，直接丟掉、燒掉會比較麻煩且失禮，或是將收到的照片集中收到某處，慢慢生灰塵。

朋友接著說明，家中長輩過去收到照片，都會將其放在客廳透明桌墊下，讓原PO忍不住吐槽「然後泛黃、黏住，某天朋友來家裡看到也尷尬這樣？」她表示，為了不造成麻煩，自己從來不拿婚禮小卡與寶寶照片，甚至會直接和對方強調不用送照片，「畢竟嬰兒都長得差不多，長大再給我實體照片也可以啊，等長大通常我那些朋友都忘了」。最後原PO解釋，她認為照片有靈性，所以真的不想亂丟，發文詢問網友「請問你們都怎麼處理照片呢？」

貼文一出，瞬間引起網友共鳴，「我也覺得有照片真的很煩～眼一閉就丟了」、「燒掉就沒有證據了」、「以前會覺得丟掉有點失禮，現在會直接丟掉，除非很好的朋友才會留著」、「婚禮和彌月小卡真的尷尬，我都只好放著一段時間，再假裝若無其事丟掉」。

有不少家長則分享自己送禮的方式，「所以我小孩的彌月禮不放照片，只有文字小卡」、「想當初我故意挑一些不太好看的照片當謝卡～就是覺得大家都會丟掉誒…」、「所以我就放一個QR Code，讓有興趣的可以上去看照片，丟掉也沒有負擔～」、「所以我直接用Q版人偶加上道謝的話，拒放照片，因為我也是照片看一看就丟掉的人，不希望我的小孩照片被丟在垃圾桶，所以直接不印照片」。