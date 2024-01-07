台南鹹酥雞攤出現「1高檔食材」 超甜價格全場直呼：想衝

鹹酥雞攤的食材非常多樣，一名台南網友分享，近日在買鹹酥雞時，發現店家居然有在賣一片300元的烏魚子，直呼是第一次見，很想嚐鮮。貼文發出後，眾人感到十分羨慕，紛紛表示「好想衝去買」。

原PO在Facebook社團「爆廢1公社」發文表示，第一次在鹹酥雞攤看到有賣「烏魚子」，覺得十分特別，便將照片PO上網。詢問老闆後得知，一整片烏魚子竟然只要300元，老闆會先整塊下鍋炸，起鍋後再切片。

貼文曝光後，引發眾多網友討論，「這攤好狂喔」、「我要是看到絕對必點」、「300不貴欸」、「300真的佛心」、「好便宜喔」、「滿便宜的，對喜歡烏魚子的人真的可以試試看」、「高級的鹹酥雞」、「高端的食材往往只需要最簡單的烹調」、「炸好口感剛剛好」。

原PO透露，這間鹹酥雞店位在台南五妃街，讓許多網友十分羨慕，「以前吃過她們的鹹酥雞好吃，這個應該是快過年才加賣，我要去吃」、「來去買看看」、「你們的物價這麼誇張？」、「台南人好幸福哦，好多好吃的又便宜」；也有不少當地民眾立刻前往嚐鮮，大讚「真的好吃又便宜」。