7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

市面上運動鞋款眾多，每個人也都有各自偏好的品牌，不過有名網友發現，近年來New Balance特別受歡迎，走在路上大約有7成年輕人都穿這牌的鞋子，讓他好奇詢問原因。文章引發眾人討論，點出New Balance品牌的4項優勢。

原PO在PTT發文表示，走在路上觀察30歲以下年輕人，發現大概有7成以上都是穿New Balance的鞋子，如果算上服飾又更多。他補充，在百貨公司也有同樣情形，New Balance門市擠滿買鞋人潮，其他運動品牌卻生意冷清，讓他好奇詢問「為什麼會這樣？」

貼文引發討論，許多人認為主要是好穿、好看且便宜，「好穿、復古款好看、價格公道合理」、「便宜好搭」、「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」、「就真的好穿，不是環保材質不會爛掉」、「好穿好看啊，又比adidas、Nike便宜一點點」、「女生愛，但男生還是都Nike或adidas比較多吧」。

也有網友指出，韓星代言也是一大因素，「以前都老人在穿，韓星穿一下就變潮了」、「IU代言」、「IU的威力」、「好穿再加上IU加持」、「IU穿真的很好看」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」。