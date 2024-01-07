快訊

國民黨選前黃金周衝刺 嘉義百輛車遊行高呼支持侯友宜

日自民黨收回扣風暴延燒 安倍派首位議員遭逮 涉嫌收4800萬日圓

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友觀察，路上有許多年輕人都穿New Balance的鞋子，好奇詢問原因。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友觀察，路上有許多年輕人都穿New Balance的鞋子，好奇詢問原因。示意圖／聯合報系資料照片

市面上運動鞋款眾多，每個人也都有各自偏好的品牌，不過有名網友發現，近年來New Balance特別受歡迎，走在路上大約有7成年輕人都穿這牌的鞋子，讓他好奇詢問原因。文章引發眾人討論，點出New Balance品牌的4項優勢。

原PO在PTT發文表示，走在路上觀察30歲以下年輕人，發現大概有7成以上都是穿New Balance的鞋子，如果算上服飾又更多。他補充，在百貨公司也有同樣情形，New Balance門市擠滿買鞋人潮，其他運動品牌卻生意冷清，讓他好奇詢問「為什麼會這樣？」

貼文引發討論，許多人認為主要是好穿、好看且便宜，「好穿、復古款好看、價格公道合理」、「便宜好搭」、「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」、「就真的好穿，不是環保材質不會爛掉」、「好穿好看啊，又比adidas、Nike便宜一點點」、「女生愛，但男生還是都Nike或adidas比較多吧」。

也有網友指出，韓星代言也是一大因素，「以前都老人在穿，韓星穿一下就變潮了」、「IU代言」、「IU的威力」、「好穿再加上IU加持」、「IU穿真的很好看」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」。

南韓 品牌

延伸閱讀

不夠玩！陸情侶來台10天「完全不想走」曝搭公車「特殊經驗」：瘋狂被甩

感動哭！加賀屋遇石川強震無限期停業 員工停水期間「超狂服務」曝光

他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

小寒來襲！台電曝使用取暖物品「2要點」：避免低溫燙傷

相關新聞

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

市面上運動鞋款眾多，每個人也都有各自偏好的品牌，不過有名網友發現，近年來New Balance特別受歡迎，走在路上大約有7成年輕人都穿這牌的鞋子，讓他好奇詢問原因。文章引發眾人討論，點出New Balance品牌的4項優勢。

過年想買金塊送爸媽一看價格秒慫 他改買好市多「整盒金」全網讚爆

春節將至，不少人開始準備包紅包給長輩，表達孝敬的心意。有網友想著今年領了不少年終獎金，本打算到美式賣場好市多買金條，想買印有龍圖案的金條，結果看到價格立刻打退堂鼓，只好先買「小金條巧克力」，再弄個透明盒子裝箱，營造金光閃閃的氛圍。其他人也認為，金條巧克力很適合拜拜，或是過年分送親戚。

神秘菜單橫、豎都看嘸！網崩潰喊「現代文言文」 釣出老闆親解答

不少餐飲業者為招攬顧客，會設計有趣的招牌挑起顧客的好奇心，從而吸引客源。日前一名網友分享，台南永康區有一小吃店，門口貼了一張店內招牌餐點的菜單，但因為不管直看、橫看都看不懂餐點名稱，導致該網友一直不敢進店消費，此話題一出引發網友熱議。

要人不要錢？富婆小三願「月付20萬換人夫」 太太們瘋狂點頭：歡迎買斷

如果有天，一位富婆拿著鈔票上門，稱想以每月20萬台幣為代價，換你老公和她在一起，你願意嗎？有網友發文詢問，好奇是否真有人捨得把老公租出去，沒想到發文幾乎一面倒，大呼「多考慮一秒都是對那20萬的不尊重」！

不再平民美食？他細算逛一次夜市噴500元 攤商說話了

台灣各地的夜市被喻為「平民美食」，成為民眾晚間休閒的好去處，外國觀光客來台，更會將夜市作為必訪行程。然而，近期有網友發現，夜市的價格似乎不再「親民」：「隨便吃一下就噴掉500」，引發網友熱議。

超狂！她背捕鼠籠逛街引注目 釣出創作者留言：要去巴黎展出

許多人外出都會帶背包，不論是後背包或側背包，除了是裝飾外，也能裝載許多個人物品，不過有網友在路上拍到一名女子背的不是背包，竟然是一個「捕鼠籠」，照片一出引起眾人譁然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。