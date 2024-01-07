過年想買金塊送爸媽一看價格秒慫 他改買好市多「整盒金」全網讚爆
春節將至，不少人開始準備包紅包給長輩，表達孝敬的心意。有網友想著今年領了不少年終獎金，本打算到美式賣場好市多買金條，想買印有龍圖案的金條，結果看到價格立刻打退堂鼓，只好先買「小金條巧克力」，再弄個透明盒子裝箱，營造金光閃閃的氛圍。其他人也認為，金條巧克力很適合拜拜，或是過年分送親戚。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他想著今年領了不少年終獎金，剛好發現好市多推出印有龍圖案的金條，本來打算過年回老家時送給爸媽，讓他們很開心，結果實際到賣場看了價格立刻打退堂鼓。
該網友說，在好市多晃了一圈，最後決定買父母最愛吃的「喜氣洋洋小金條巧克力」，現在剛好還特價，等於省錢又實用，之後再弄個透明盒子裝箱，營造瑞氣千條、金光閃閃的氛圍，他狂讚自己「聰明又貼心」
其他人則留言「感覺長輩會很喜歡」、「買不起金條，改買金幣巧克力」、「爸媽收到什麽都高興」、「老人家都會喜歡這些紅色、金色包裝的糖果，招待客人也很有面子」、「這70％黑巧克力很好吃又不甜」、「結果媽媽把巧克力拿去藏衣櫃」。
還有人留言「金光閃閃喜洋洋」、「蠻適合過年買幾個放桌上喜氣喜氣」、「真金塊要再接再厲，期許明年可以買給爸媽一人一個」、「這個拿去拜拜讚喔」、「過年就是要準備一些喜氣的點的糖果，我家的話都會備一些花生酥什麼的」、「我有時侯會買，主要是不會太甜，也不是太苦」。
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