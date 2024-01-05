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不再平民美食？他細算逛一次夜市噴500元 攤商說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為現今夜市已不再是「平民美食」。示意圖／報系資料照
有網友認為現今夜市已不再是「平民美食」。示意圖／報系資料照

台灣各地的夜市被喻為「平民美食」，成為民眾晚間休閒的好去處，外國觀光客來台，更會將夜市作為必訪行程。然而，近期有網友發現，夜市的價格似乎不再「親民」：「隨便吃一下就噴掉500」，引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「夜市好貴喔」為題發文，表示現在逛夜市，隨便吃上幾樣小吃就要花上500元，讓他直喊：「不是平民美食了！」，讓許多網友們感到共鳴：「吃夜市比吃連鎖餐廳的小火鍋還貴」、「現在我都去找399吃到飽的了」、「現在夜市真的好貴，隨便吃都100、100這樣加上去」、「真的！隨隨便便幾百塊就噴掉了」。

網友們也點出台灣夜市現今面臨的問題，「同樣的東西有人可以賣便宜你在這裡賣超貴，有些也沒什麼特色，就不懂夜市在貴啥」、「夜市現在重複性太高，東西又貴，搞到最後還是去店面吃好了乾淨衛生！」、「餐廳300-400就能吃還不錯了，還不用像夜市一樣環境髒亂，也有冷氣，不用人擠人」。

還有攤商出面說明，不僅原物料上漲，租金更是難以負荷，「家裡做市場（早市）擺五金的，一天攤租5-7千給你參考，賺的錢幾乎都拿去繳攤租」、「扣除擺攤的租金、做菜的地方的租金，每一項食材來源都有漲，有的原料幾乎就是叫一次漲100、200」。

夜市 美食 餐廳

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