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超狂！她背捕鼠籠逛街引注目 釣出創作者留言：要去巴黎展出

聯合新聞網／ 綜合報導

有網友在路上看到一名路人背著捕鼠籠做成的「背包」。 圖擷自路上觀察學院
有網友在路上看到一名路人背著捕鼠籠做成的「背包」。 圖擷自路上觀察學院
許多人外出都會帶背包，不論是後背包或側背包，除了是裝飾外，也能裝載許多個人物品，不過有網友在路上拍到一名女子背的不是背包，竟然是一個「捕鼠籠」，照片一出引起眾人譁然。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，並寫下「這個該不會是～」，從拍攝的照片看到一名長髮女子背著一個相當奇特的包包，仔細一看這個包包竟然是捕鼠籠製成的，鏤空外框讓人可以一目了然看到裡面所裝的物品，再加上背帶就成了一個另類的背包。

照片引發眾人熱議，「米奇妙妙屋」、「拿東西會夾手」、「順便背出去抓老鼠的嗎？」、「米奇剋星」、「寵物外出包」、「真.防竊盜多功能背包」、「現在我越來越不懂時尚了」、「佩服她敢背出門的勇氣，是打賭輸了吧？」、「料理鼠王」、「一個可以把主廚帶出門的概念」、「專門對付三隻手的鼠輩」、「絕佳防盜包，讓你看得到拿不到」。

其中還有一名網友留言認親，「哈哈哈…這是我一個馬來西亞朋友，他一直都背這個老鼠籠」，沒想到釣出創作者回覆表示這個捕鼠籠背包是他的創作，名為「wearable trap」，而這名網友的馬來西亞朋友到香港時也幫他做了一個，兩人準備要把這個作品帶到巴黎展出。

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