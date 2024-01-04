她好奇最台麵包是哪一種？ 網一面倒力推1口味：經典無敵

麵包是許多大人小孩都愛的食物，除了可以當點心也能當正餐，而且不論如何改良變化，有些傳統的台式麵包依然深受歡迎。有一名女網友就在PTT問大家最台的麵包是哪一種？貼文引起熱議，多數人力推有蔥的麵包。

原PO說之前看電視報導，網路票選寫最台麵包是菠蘿麵包，但她自己覺得最台的麵包應該是蔥花麵包或肉鬆麵包，畢竟鹹麵包口味還是比較經典。原PO好奇問大家「青蔥跟肉鬆二選一的話，女孩們會怎麼選呢？」

貼文一出，多數人一致力推蔥麵包，「就蔥花麵包，沒有之一」、「肉鬆配美乃滋有點太膩，所以推蔥麵包」、「到底誰問這種白癡問題，不就只有蔥最好吃」、「我推香蔥，滿滿台味，那個蔥油真的無敵」、「沒辦法選啦，就是蔥」、「蔥麵包！應該沒人沒吃過吧？」、「蔥才正港啊，從小就吃爆，超愛」、「蔥仔胖南波萬（蔥麵包NO.1）」、「經典款一定是蔥」。

也有網友力挺其他口味麵包，「選菠蘿」、「當然是肉鬆麵包啊！蔥花麵包沒啥料很空虛」、「蔥真的不行，我只能吃肉鬆」、「肉鬆超台，但超讚的」、「明明是克林姆」、「蘋果麵包」、「紅豆麵包可以嗎？」、「炸彈麵包&奶油卷心」。