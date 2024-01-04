2裝潢工離奇喪命 鄉民憶「掀床命案」：女慘遭腰斬身亡

台北市內湖區一棟新建的豪宅發生兩名年輕的裝潢工陳屍臥室密閉的床板架中，警方懷疑二人揮發性氣體中毒身亡。PTT有網友發文問說，「台灣人是不是很愛掀床？」

發文網友好奇問說，台灣很多主臥雙人床，是不是都是以雙人掀床為主？因為有了掀床等於多了一個收納，在地狹人稠的台灣非常適用。底下有人留言回應「房子小」、「地方小呀，不然弄和室也行」、「40年前的流行了」。

但也有人認為掀床實用性低，不如買雙層床，下層還可放東西，還有人說「有彈簧床在上面不覺掀起來很重嗎？」、「除非真的很沒收納空間，掀床開關本來就麻煩，抽屜放床底就行了」、「超容易壞，壞了以後很危險」、「不常開，開了整個床亂掉」。

此外，亦有網友在WomanTalk版發文想起過去的命案，2013年時，桃園曾有一名女子掀開氣壓式床墊整理衣物，疑似氣壓棒洩氣，導致床板墜落，當場慘遭腰斬身亡。

另外，2012年新北三重也有一名28歲妙齡女子陳屍租屋處，遺體被夾在油壓式掀床的中間，警方懷疑，死者是為了打開掀床找東西，床墊和床板突然壓下來，無力掙脫。家具行業者也說，掀床如果螺絲鬆脫或油壓桿故障，都可能導致意外。

PTT網友說，為了一點儲物方便，要冒著死亡的風險，真的不敢用，其他人也紛紛留言說「弱女子用掀床確實有風險性」、「痾…我昨天才掀起來，鑽進去整理東西」、「小時候就覺得掀床看起來就很危險」、「所以拿東西都會請家人在旁邊看」。

不過也人問說「不是有安全裝置嗎？」、「有的中間有一支頂桿，沒那個的就比較危險一點」、「明明有含安全鎖的掀床，建議先了解一下」、「 小時候睡過一張快十年到搬家都沒壞。」