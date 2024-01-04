徵才文案怪怪的？海巡署貼文「長期投資、邁向財富自由」 網笑歪：還以為是詐騙

海巡署徵才祭出超有梗文案，拿出ETF配息對比月退俸，以投資角度帶出加入海巡署的好處，吸引熱烈討論。不過因為文案描述太生動，也讓部分網友誤以為是詐騙，直呼：「差點檢舉」、「以為是投資廣告」。

海巡署小編近期在臉書發文寫下：「你想擁有穩定的被動收入嗎？你厭倦在股市上殺進殺出，卻一無所獲嗎？你是個有耐心的價值投資者嗎？如果邁向財富自由，也是你的新年新希望！我們有個很不錯的長期投資方案，想請你參考看看。加入海巡，沒錯，你沒看錯，就是加入海巡」。

「這不是講幹話，也不是詐騙，讓我們用數字來說服你！」小編表示，以志願役士兵晉升到士官長後的月退俸，將近3萬5千元，等同於100張市面上最熱門的高股息ETF基金008OX配息的價值。而ETF採取季配息，海巡的月退俸則是逐月發放，所以加成後，進入海巡有望入手650萬，相當於300張的008OX配息，這還不包含在職期間的月薪、各項加給、補助以及貸款優惠，也絕對不會是天花板。

小編稱，20年後，真想獲利了結、高歌離席，每個月都能享有一筆豐沛的被動收入進帳，來找些自己喜歡的事情做，肯定會更有信心、更能全力衝刺。「如果你自認為物慾不高，只是想簡單過日子，而即便努力工作20年，有很高的機率，卻還是存不到300張008OX，那你真的應該要考慮我們的提議。加入海巡，絕對是個很棒的長期標的！」

貼文曝光後，吸引逾6千人按讚、6百多則分享，網友也紛紛表示，「真的好會，讓人都想直接報名」、「好優秀的文案，請幫想這個文案的人加雞腿」、「小編不錯，文案跟上時代，而不是老思維的募兵廣告」。但也有人覺得海巡署的宣傳很像詐騙，「我還以為這是帳號被詐騙集團盜了欸」。