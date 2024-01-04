快訊

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

iPhone 16系列「長高長胖」新舊尺寸對照圖曝 分析師看衰：別期待

徵才文案怪怪的？海巡署貼文「長期投資、邁向財富自由」 網笑歪：還以為是詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
海巡署徵才祭出超有梗文案，引起熱議。圖擷自《海巡署長室 Coast Guard》
海巡署徵才祭出超有梗文案，引起熱議。圖擷自《海巡署長室 Coast Guard》

海巡署徵才祭出超有梗文案，拿出ETF配息對比月退俸，以投資角度帶出加入海巡署的好處，吸引熱烈討論。不過因為文案描述太生動，也讓部分網友誤以為是詐騙，直呼：「差點檢舉」、「以為是投資廣告」。

海巡署小編近期在臉書發文寫下：「你想擁有穩定的被動收入嗎？你厭倦在股市上殺進殺出，卻一無所獲嗎？你是個有耐心的價值投資者嗎？如果邁向財富自由，也是你的新年新希望！我們有個很不錯的長期投資方案，想請你參考看看。加入海巡，沒錯，你沒看錯，就是加入海巡」。

「這不是講幹話，也不是詐騙，讓我們用數字來說服你！」小編表示，以志願役士兵晉升到士官長後的月退俸，將近3萬5千元，等同於100張市面上最熱門的高股息ETF基金008OX配息的價值。而ETF採取季配息，海巡的月退俸則是逐月發放，所以加成後，進入海巡有望入手650萬，相當於300張的008OX配息，這還不包含在職期間的月薪、各項加給、補助以及貸款優惠，也絕對不會是天花板。

小編稱，20年後，真想獲利了結、高歌離席，每個月都能享有一筆豐沛的被動收入進帳，來找些自己喜歡的事情做，肯定會更有信心、更能全力衝刺。「如果你自認為物慾不高，只是想簡單過日子，而即便努力工作20年，有很高的機率，卻還是存不到300張008OX，那你真的應該要考慮我們的提議。加入海巡，絕對是個很棒的長期標的！」

貼文曝光後，吸引逾6千人按讚、6百多則分享，網友也紛紛表示，「真的好會，讓人都想直接報名」、「好優秀的文案，請幫想這個文案的人加雞腿」、「小編不錯，文案跟上時代，而不是老思維的募兵廣告」。但也有人覺得海巡署的宣傳很像詐騙，「我還以為這是帳號被詐騙集團盜了欸」。

海巡署 ETF 廣告 志願役

延伸閱讀

新春第一砲！女騎士驚見路邊「活春宮」 網驚呼：旅館可能客滿了

妻上班被欺負！他衝麥當勞狠掐同事脖子 把頭推向400度油鍋

不靠AI、重電…他押寶4檔「冷門股」狂賺5千萬 眾人哭了：贏的是我的錢

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

相關新聞

徵才文案怪怪的？海巡署貼文「長期投資、邁向財富自由」 網笑歪：還以為是詐騙

海巡署徵才祭出超有梗文案，拿出ETF配息對比月退俸，以投資角度帶出加入海巡署的好處，吸引熱烈討論。不過因為文案描述太生動，也讓部分網友誤以為是詐騙，直呼：「差點檢舉」、「以為是投資廣告」。

跟國旅價格差不多！他好奇為何南韓一堆低價團 網曝真相：必有「這行程」

農曆春節將至，不少人會在連續假期間安排出遊、好好放鬆。但近日有網友在瀏覽旅遊資訊時發現，許多南韓的旅行團價格出奇地低，讓他感到不太合理，因此發文向網友詢問，有人認為價格正常，是國旅太貴，但也有內行點出其中玄機，表示低價團通常會有「這行程」...

2裝潢工離奇喪命 鄉民憶「掀床命案」：女慘遭腰斬身亡

台北市內湖區一棟新建的豪宅發生兩名年輕的裝潢工陳屍臥室密閉的床板架中，警方懷疑二人揮發性氣體中毒身亡。PTT有網友發文問說，「台灣人是不是很愛掀床？」

日本國內航班為何仍然熱絡？ 網：算算新幹線時間票價就懂

有人說新幹線並沒有每個地方都到，所以還是得依賴國內航線支撐起全國交通運輸，並認為「新幹線速度還是比飛機慢」，搭新幹線出差或旅行的話，相比國內航班，等於是多付出兩倍價格，且花費的時間也是兩倍，讓人覺得CP值不高。

選舉公報出爐 賴蕭配政見挨批字太多：密密麻麻誰看得清？

有網友認為，每年收到選舉公報的那一刻，「很有儀式感」，不少人看到總統副總統的政見欄後，大呼民進黨總統候選人的政見字也太多「密密麻麻的，誰看得清？」。

曾締造1天50萬人造訪紀錄！京華城為何走下坡 網點4項「關鍵原因」

京華城在2001年盛大開幕，創下1天50萬人造訪的紀錄，亦曾是全世界最大的球體百貨。然而，後續經營情況逐漸走下坡，於2019年停止營運。有網友好奇京華城的落寞「走錯哪一步」，網友們整理出4點原因，包含動線不佳、周遭缺乏發展、交通不便及櫃位不吸引人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。