跨年晚會該看哪場？翻遍全台縣市找嘸 網敲破碗：每年只期待「他」

2023年來到最後一天，你最期待哪一縣市的跨年晚會呢？一名網友在PTT發文詢問「今年跨年有小豬羅志祥嗎？」，直呼在跨年夜很想聽羅志祥大唱「全城熱愛」、「精舞門」等等招牌歌曲，更指出連2年跨年都因為有他才看，對其餘歌手沒什麼興趣，因此好奇羅志祥今年是否會在跨年晚會熱唱。

貼文引起網友們共鳴，紛紛留言尋找羅志祥，「我也在找」、「每年只期待羅志祥」、「花蓮有嗎？」、「應該有吧」；不過，也有網友平日關注羅志祥動態，跳出來公布解答，「沒有接跨年，他自己開演唱會」、「他直接在高雄巨蛋辦演唱會」、「他好像自己開演唱會，所以是沒有的意思吧」、「人家今天高雄巨蛋，跨年演唱會沒空」、「原來前2年是在為了今年演唱會試水溫」。

羅志祥今年夏天攻蛋，演唱會上也有重磅消息，公布年底將在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，今（31）日細看售票網僅剩零星票券，而他也難掩興奮情緒，在Instagram頻發限時動態，向粉絲喊話「今晚我準備好了，你們呢？」

羅志祥在臉書粉專感性表示，今天是出道28周年，第一次的跨年個人演唱會「那種期待跟興奮是很難用言語來表達的」，感謝來看演唱會的粉絲，更在文中掛保證，「一定會給你們一張值回票價的跨年入場券」，預祝大家新年快樂、健康平安。