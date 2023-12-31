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她買1台灣品牌遭酸「移工在穿的」 內行人搖頭曝：好看又實用

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，自己從小到大都在NET買衣服，卻在高中時被朋友酸「妳知道NET都是移工在穿的嗎？」。示意圖／ingimage
女網友表示，自己從小到大都在NET買衣服，卻在高中時被朋友酸「妳知道NET都是移工在穿的嗎？」。示意圖／ingimage

台灣有不少平價的服飾品牌，其中本土服飾NET因CP值高且品牌形象良好，受到許多人喜愛。不過，有女網友在Dcard表示，她從小就在NET買衣服，長大後也習慣穿該品牌，但自己卻在高中時被朋友酸「妳知道NET都是移工在穿的嗎？」讓她既無奈又生氣。

原PO透露，她們家從小穿NET的衣服長大，假日跟著媽媽到NET挑衣服，是小時候最喜歡的日常行程之一，自己許多外套、圍巾與包包都是該品牌。她說明，隨著年紀漸長，NET也做了轉型，變成價格親民且CP值高的牌子，因此她在高中時期曾遭友人酸「妳知道NET都是外勞在穿的嗎？我家那邊的外勞很愛逛NET誒！」

原PO表示，起初自己並不了解對方批評的目的，但該名友人卻經常以「穿NET」嘲笑她，周圍的人甚至會跟著一起笑，讓她有點不滿對方的態度，之後也因為各種事情，慢慢遠離那名朋友。

原PO指出，自己長大後，仍習慣一人到NET逛街、買衣服，不僅是因為NET的衣服便宜、好穿，更重要的是包含母親對她的愛，霸氣直言「不喜歡就是不喜歡，真的很開心離開一段有病的關係」。

貼文底下，許多網友稱讚NET的衣服，「NET的款式很多蠻流行的，穿起來都跟得上潮流，而且常有折扣活動又平價，超好買，而且很會穿搭的人，能穿出高級感」、「蛤？NET很讚啊，企業形象佳、衣服好穿、款式又多，尤其是我現在當媽媽，想去買嫩嬰衣服還不一定搶得到誒」、「NET有些衣服是真的不錯穿，能穿好看實用，哪牌根本沒差，路邊擺的我也覺得很好看」。

還有網友表示不管穿什麼衣服，自信最重要，「大寶貝，妳的重點放錯了，自信不足的人，就算穿香奈兒也是扭扭捏捏的」、「穿什麼牌子有什麼好笑？會笑別人穿什麼牌子的人才好笑吧」、「不成熟的人才會用衣服品牌來標籤自己的自信」、「重點不是什麼牌，是人如何搭配適合自己的樣子」。

Dcard 品牌

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