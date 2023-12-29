妹子分享「台人拒絕3話術」 陸網一聽炸了：直接說很難嗎？

說話是門藝術，在生活中若碰到無法直接拒絕對方的情況，又不想得罪對方、讓人失臉面，如何使用委婉的說詞便成為一道難題。日前一名台灣女網友在小紅書上傳一部影片，其中提到台灣人拒絕人時有3大金句，且因為擔心得罪人，拒絕人時都很委婉，話題一出引發兩岸網友熱議。

原PO在影片中分享，前幾日與朋友聊天時，詢問對方要不要吃餅乾，對方回答「沒關係」，讓原PO突然想到，台灣人在拒絕別人時通常會有3大金句，分別是「沒關係」、「還好」、「可能」，以此表示不願意、拒絕的意思。

原PO舉平時遇到的狀況為例，當問朋友要不要一起跨年時，對方並未直接回應，而是表示「還好欸」，這樣的話就代表被拒絕了；或是當被問說要不要吃鹹酥雞時，當下不想吃的她並未直接拒絕，而是回答「沒關係」。對此，原PO也解釋，會如此委婉是因為台灣人比較害怕得罪人。

而影片發布後，台灣網友紛紛贊同，「大陸室友到現在聽到我說沒關係還是很困惑跟很想揍我」、「哈哈哈，確實我常常說再看看、還可以、沒關係」、「完全一樣」，而其中，有福建的網友表示，「我也覺得很熟悉的套路，我們確實也是這樣拒絕啊」、「對啊，這是基本的禮貌啊，說太直白會很傷人欸，大家默認用這種隱晦婉轉的話術表達拒絕」。

不過有大陸網友則認為直接拒絕就好，不必拐彎抹角，「要就要，不要就不要，說明白不要模棱兩可」、「我都直接拒絕耶」、「直接說不想吃、不想去、不喜歡就好了，真那麼難嗎」、「就不能直接拒絕嗎？猜來猜去好累」，此外，大陸網友也分享，台灣人常說的「先不要」也經常使他們摸不著頭緒。