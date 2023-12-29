他見校園割頸案質疑「老師仍是首選工作？」 網搖頭：國中是地獄

日前新北市一所校園傳出一名男學生與同學起爭執而遭到殺害，事件引起社會譁然，有不少人感嘆現在當老師沒有任何權力與威嚴，對此一名網友在PTT提問「現在老師仍是首選工作嗎？」貼文引起兩派意見分歧。

原PO回憶小時候寫志願時，身邊的同學很多都寫想當老師，長大後也常常聽到親友的大人們都說當老師很好，認為薪水高、工作時間穩定、有寒暑假、沒有考績壓力等等，如今看到這起校園命案，不禁讓他有個疑問，「現在老師會是孩子們心目中前面幾名的首選工作選項嗎？」

貼文引起眾人議論，不少人還是想以教職為目標，「身邊還是滿多女生想當老師的」、「老師還是很爽好嗎？當一份工作就好，寒暑假、年薪穩穩百萬」、「是，流浪教師一堆，每個爭破頭當老師」、「是，7點到校、4點下班，沒課還可以提早走，月薪+學術研究費輕鬆破6萬，超過教學節數還有鐘點費，再加寒暑假，就算擺爛不管事，年年還是甲等」。

但也有網友認為當老師吃力不討好，「我認識的老師有人不想當導師，做萬年行政」、「絕對不要當幼兒園老師，人數少最容易被政府拿來糟蹋開刀、社會地位也不高，但他們和國高中小一樣，都是師培培育、努力考上教甄的」、「我爸希望我念師院，還好高中反骨選自然組，現在當工程師」、「老師一直不是首選工作，還好20年前沒被逼去當老師」、「中小學早就不是了吧，薪水低、工時長、壓力大」、「都覺得校園單純都小孩吧，但國中真的地獄」。