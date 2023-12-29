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北漂哥見台北人消費這樣付錢 過來人點頭：很久沒領現金

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇為何北部人都流行使用行動支付。圖／LINE Pay提供
原PO好奇為何北部人都流行使用行動支付。圖／LINE Pay提供

隨著科技進步，買東西已經不再只有付現金一種方式，越來越多人會使用行動支付來消費，只要綁定銀行帳戶，外出僅帶一支手機就可以買東西或轉帳。有一名北漂的網友就好奇台北人為何流行行動支付，過來人解釋「方便」是主要原因。

原PO在PTT以「很多北部人現在都改用LinePay轉帳了？」為題發文，他說自己是北漂的中部人，自從到台北後，發現有些台北人出門都不帶現金的，若有需要付錢就直接用LinePay轉帳給朋友，「在我們中南部，基本上要不就給現金，要不就銀行轉帳」，這讓原PO好奇想問「為什麼台北這麼流行行動支付啊？」

不少使用者認同很方便，「小額很方便，學生都在用」、「小金額很方便」、「很久沒領現金」、「分飯錢很方便」、「Line還不錯啊，給零錢方便，存著下次買東西也可以花掉或是提出來」、「好處就幾乎都有在用，且不用再開其他APP」、「方便，很久沒看過100塊長什麼樣子」、「便利，不然還有甚麼原因？」、「小額方便，不用拿一堆零錢啊」、「不用北部人，我中部大家午餐都是用LinePay轉了，現在大概一個月才去超商領一次3000還用不完」。

還有其他人分享自己使用的支付方式，「悠遊卡還是比較多商家能支付」、「轉帳都用街口欸，比LP（LinePay）順多了」、「街口、全盈、悠遊付，哪個優惠多就用誰」、「Line Pay轉帳沒很好用，直接用QR code掃帳號轉比較快」、「我認為轉帳最好用是台灣Pay」、「直接匯款轉一轉就好了，我都用網路銀行轉，現在滿多銀行APP也推出手機綁定匯款」、「商家都用街口啦，認識的才用Line」。

LINE Pay

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