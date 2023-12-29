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他嘆人生精華30年全浪費在這1事 網很有感：不少人選擇躺平

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO感嘆許多人的人生精華30年都在努力工作，沒有好好享受到人生。 示意圖／ingimage
原PO感嘆許多人的人生精華30年都在努力工作，沒有好好享受到人生。 示意圖／ingimage

多數人出社會後都忙於工作，不知不覺錯過了很多時間和人事物，有網友就認為人生精華的30年都在工作實在很可悲。他覺得25到55歲是最精華的時刻，但許多人卻因為拚命加班工作，導致身體累出一堆病來，實在不值得。

原PO在PTT表示，25歲到55歲是人生中比較有體力的時期，但大部分的人卻拚命工作，每天庸庸碌碌地不知道在忙什麼，幾乎沒有時間享受體驗人生，就只為了買房、買車、結婚、生小孩，滿足這些世俗的成就。他感嘆人生精華的30年都在公司加班，下了班回家就準備睡覺，假日也只想待在家哩，日復一日地重複一樣的事情。

原PO說年輕時拚命工作，過了55歲後身體開始逐漸出現問題，一堆慢性病都跑出來了，只能整天跑醫院，賺再多錢也沒時間體力花；就算要出去玩，走一下體力就不行了，腦袋也開始變遲鈍，更沒什麼精力可以做很多事，這樣的情況讓他很感慨地說「大家會覺得自己人生精華30年都在工作很可悲嗎？」

只不過原PO的想法得不到多數人的認同，「你抱怨既無法改變現況，又到處散播負能量」、「55歲沒體力有慢性病是你的問題，每天簡單的肌力訓練不用花多少時間，吃得健康沒那麼難，不工作當遊民有比較爽嗎？」、「一直說沒辦法體驗人生的都沒在規劃吧？」、「不想工作？你有本錢可以10年不工作的話當然ok啊，你以為我們工作都是做爽的嗎？還不是為了生活？」、「既然這樣為什麼不找一個有成就感、有工作樂趣、工作環境也不錯的工作？」、「一般人都是社會運轉的小螺絲，一件很平常的事情都是很多人努力才有的，這些努力並不可悲」。

但也有少數人有共鳴，「想想為什麼股板會一直佔據熱門前三」、「所以建商及媒體一直叫你買房啊，買了之後才能使喚你變放奴隸，30年房貸跑不掉」、「想想為什麼現在很多人都寧願躺平」、「這社會就是要你乖乖當房奴，不要思考那麼多啦，真的可悲的社會」、「資本主義就是這樣啊，你永遠是底層打工仔」、「躺平啊，反正買不起房 工作隨便做做養得起自己就好」。

加班 買房

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