博恩豪氣灑10萬小費 空軍退伍外送員道出感傷人生：我很需要這筆錢

台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，昨(28)日在臉書PO出一段影片，表示因為知名外送平台foodpanda今年持續找他代言合作，讓他決定將部分的代言費用以小費的方式回饋給外送夥伴，他以分批方式共給出10萬元小費，讓前來送餐的外送員又驚又喜，且還有人說出自己的人生經歷，令人動容。

由於博恩的送法很像在發年終獎金，每人約拿到1000元至5萬元不等的小費，他曾反映foodpanda APP的小費機制最多只到100元，若是想多給小費則無法使用APP，讓他決定在外送員送餐時，親自奉上現金。

多數外送員在上樓接受這筆巨額小費時，先是不可置信，有人甚至覺得曾博恩是在開玩笑，也有一些外送員當場認出他是曾博恩，而要求合照或錄影。曾博恩還向其中一位外送員表示，要對方打開foodpanda的App，「裡面有個人長得跟我一模一樣」，讓外送員一度以為是同行，讓他解釋：「不是啦！foodpanda找我代言啦！」。

曾博恩表示，這樣分批發送小費後發現，有人拿到1000元的還比1萬元的還高興；節目最後由一名男性外送員獨得5萬元小費，當曾博恩詢問對方會如何花用使，外送員才說出自己當了30年的職業軍人經歷，表示雖然是中校空軍退伍，但現在家中有異變，原本這種高額的金錢他是不會收的，但現在生活真的需要花很多錢，「所以我不要臉的收了」。

該名獲得5萬元小費的外送員娓娓道來自己的人生經歷，現為單親爸爸的他說，自己在十多年前曾墜機掉入新竹外海，在獲救住院的兩個月裡，都是妻子一大清早來送流質食物，沒想到某一天她在出發的路上竟不幸車禍身亡，讓他因為這場人生際遇變成了3個孩子的單親爸爸。

如今他的母親也癱瘓在床，完全不能動的情況下，每月必須花費2.8萬元請外傭照顧，加上他本身罹患淋巴癌，讓需要用錢的他坦言，即便今天收到的是500萬小費，他也仍需過著每天早上7時至晚上12時才回家的「外送人生」，「因為我需要，每一毛錢都要賺」，道出人生經歷後，他也感謝曾博恩，「從來沒想過會有這種天降奇蹟發生在我身上」。

網友看完影片紛紛在曾博恩的臉書留言：「看到哭是正常的嗎」、「謝謝博恩，註定要遇上需要幫忙的人」、「有這個軍人的捐款熱線嗎？感謝為國效忠」、「我也是外送員，拿到小費真的會很開心，就算只有10元，整個心情就是不一樣」，也有人些建議外送平台：「與其每年砸大錢請代言人提升知名度，不如把這些行銷費用回饋給外送員提升外送員整體福利比較實際」。