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驅寒神器？網推1「高CP值家電」 過來人：像在峇厘島

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣寒冷，許多人已著裝禦寒。聯合報系資料照
天氣寒冷，許多人已著裝禦寒。聯合報系資料照

近日天氣轉冷，不少人已經穿上羽絨外套、頭帶毛帽禦寒。一名網友26日於PTT發文表示，自己在冷氣遙控器上面，發現有一個暖氣的按鈕，「吹出暖洋洋的風，感覺像是到了峇厘島」。他好奇問道，「冷氣機用這個功能，會比另外買的暖氣還好用嗎？」

話題拋出後，引來鄉民們熱烈討論，有過來人透露：「更省電效果更好」、「有冷暖舒舒服服啊！」、「冷暖氣超好用，寒流來開暖氣整間暖呼呼」、「很好用，記得風速轉大，暖房效果比較快」、「很好用，不要為了幾千元跟自己過不去」、「才差幾千當然直上，用到時很爽」、「跟你說啦，兩三次寒流的電費可以省出一台冷暖跟冷專的價差，不換嗎？」、「好用，不過要配合吊扇，不然暖氣上升在天花板」。

網友激推禦寒神器冷暖空調。示意圖／ingimage
網友激推禦寒神器冷暖空調。示意圖／ingimage

但也有人指出：「南部不用」、「根本沒用，我高雄至今至少還開電扇，暖氣完全沒開過」、「室內開暖好悶，沒辦法開太久」、「你如果住南部是可以不用買暖氣」、「看看自己的使用環境而買，你的環境冬天不會冷的，千萬買冷專就好，朋友住國宅，位於低樓層，四周都是障礙，冬天不冷，夏天卻會熱死」。

寒流 暖氣

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