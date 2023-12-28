兩岸文化大不同，一名女網友就透露，自己的大陸男友實在難以忍受台式口頭禪「真的假的？」、「你有事嗎？」，許多大陸網友也對此表示無法理解，並點出反感原因。

一名女網友日前於大陸社群平台小紅書拍攝影片，分享兩岸文化差異。她指出一些台灣人習慣使用的口頭禪，會讓大陸男友不高興，例如男友說：「明天颱風要來了」、「我現在肚子有點痛，想上個廁所」，一旦她回應：「真的假的？」對方就會覺得不爽，認為講話全都被質疑。

不過原PO強調，自己其實只是想表現很震驚的意思，她透露「真的假的？」只是其中一個讓男友接受不了的口頭禪，對方也很反感「你有事嗎？」的用法，認為這個說法是詛咒人會出事。原PO對此感到傻眼，並感嘆，「我整個問號？？？有沒有人能懂我的無奈啊！！這是傳說的文化差異嗎？」

有大陸網友直言：「這聽了真的很難受」、「表示驚訝有時候就是不相信的意思，有質疑的味道啦」、「真的很不爽，難道我都說幹話？」、「我也很不喜歡『真的假的』，就真的很質疑」、「我男友也一直說真的假的，這麼久了，我都沒懂這句真的假的、真假，是啥意思？」，不過有人解釋，「台灣人都這麼講，沒別的意思」、「其實就是表示驚訝，驚嘆時的語助詞，跟字面上的意思完全無關」、「翻譯成東北話：『哎呀我去！』」。