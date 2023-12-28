涮乃葉怎麼吃才專業？老饕大推「這兩樣」：其他不吃也沒差

知名連鎖日式涮涮鍋「涮乃葉」主打健康、吃到飽，除了有多樣蔬菜、湯頭和醬料，自助吧還有提供甜點、烏龍麵、咖哩飯等美食，是許多人心目中平價火鍋吃到飽的首選。一名網友沒吃過，好奇詢問「涮乃葉要挑什麼吃才專業」，引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，約了大學同學一起去吃涮乃葉，但因為是第一次吃，加上已經很久沒有吃火鍋類的吃到飽餐廳，且自己食量不算大，因此希望可以挑最值得吃的東西就好，好奇詢問眾人「涮乃葉要怎麼吃才專業？」

文章引發網友討論，許多過來人大推咖哩飯和蕨餅，「先吃咖哩飯」、「咖喱飯先來個五碗」、「咖哩多吃就對了」、「咖哩飯直接吃到飽，其他不要碰」、「直接吃蕨餅，他一補滿就掃完」、「蕨餅吃到飽，其他都不吃」、「就吃蕨餅啊，把它掃光」。

也有人表示，「點豬肉即可，咖喱好吃」、「問就是功夫鴨」、「記得先喝那個鴨湯」、「豬肉雞肉都可以點」、「抹茶霜淇淋吃到飽」、「蕨餅和霜淇淋超好吃」、「霜淇淋加蕨餅」；不少網友也建議，可以將咖哩飯的咖哩醬作為沾醬會更好吃，「咖喱飯當醬汁，點豬肉就好」、「咖喱飯加豬肉，吃很爽」。