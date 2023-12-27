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一家四口跨年環島訂好火車票…先生說要改開車 她氣炸「我會暈車」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO一家四口跨年連假已規劃好環島，火車票都訂好了，但先生怕帶兩名小小孩趕車不方便，臨時想改為自行開車，讓極度會暈車、怕塞車的她感到十分不滿。圖為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片
原PO一家四口跨年連假已規劃好環島，火車票都訂好了，但先生怕帶兩名小小孩趕車不方便，臨時想改為自行開車，讓極度會暈車、怕塞車的她感到十分不滿。圖為國道塞車示意圖。圖／本報資料照片

一名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，一家四口跨年連假已規劃好要去環島，包括火車票和飯店都訂好了，但先生怕帶著兩名小小孩趕車的話不方便，臨時想改為自行開車，突如其來的改變，讓極度會暈車的她感到十分不滿。

原PO還抱怨，先生可能是想省下計程車費用，但她認為元旦連假時，高速公路一定會大塞，讓極度會暈車的她感到害怕，加上自己不會開車無法和先生換手，到時又得聽見先生抱怨開車很累之類的話語，讓她還得去退好不容易訂到的火車票，「光想就很不爽」。

許多網友認為若小孩在火車上哭鬧不停恐更難處理，因此不太建議用火車來環島；且一家四口帶小孩的話，行李恐怕也不少，建議還是聽從先生的話，改自行開車環島會比較輕鬆。有人覺得即便塞車，開車也能在附近休息一下吃吃喝喝，「要停就停久一點」，也有人表示：「我們都是沒有行程的旅行，亂走也會多個旅行中的驚喜」。

但也有網友認為小孩如果學齡以上，趕火車也是一種樂趣，「只要一家人開開心心出遊」。有網友建議在國內的連假最好不要出門，因為都很塞，若是怕塞車的話，大連假最好待在家裡。

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