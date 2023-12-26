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幾顆星最好？找餐廳最怕踩雷 過來人曝1招判斷最準

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人在找餐廳或飯店時都會先查看Google評論做為參考。 路透社
不少人在找餐廳或飯店時都會先查看Google評論做為參考。 路透社

相信不少人都有一個相同習慣，就是找餐廳或住宿時會先上Google看評論，顆星越多似乎就越好，但真的是如此嗎？有一名網友分享自己的看法，他認為4.5顆星以上的店通常都不怎麼樣，3.8~4.2左右才是最穩的，不少人都建議可以看負評做為參考。

原PO在PTT分享自己的經驗，他說自己不會先看評分來「先入為主」，通常是吃完覺得好吃的店，事後去看評分發現大約都是落在3.8~4.2左右，反而那些4.5顆星以上的店，要不是被網友們洗上去，不然就是根本不值得，通常都是不怎麼樣，這也讓他想問Google評分3.8~4.2顆星的店是不是最不會踩雷？

貼文引起眾人熱議，「是，超高的很多都是5星送東西」、「5星評價根本沒有準確度」、「超過4.5的很多都洗評價或5星送東西」、「評分數太少的也比較沒啥參考價值」、「都是參考，自己吃過最準」、「台灣的不準，一堆用小菜換的」、「3.5以上就很好吃了，大部分負評都是服務不佳」、「負評也不準啊，一堆刁民稍微不爽就一顆星」、「確實，4.5以上幾乎無參考價值，4.0～4.3左右不是洗的還得先去檢查負評內容」。

有不少人都認為看負評比較準，「先看負評再說」、「看負評最準，佳評太主觀」、「我覺得大概3.5顆，然後看負評才準」、「是，4.5以上我會直接看1星評論」、「評論好吃不一定，但評論難吃或服務就是真的」、「1顆星只要是態度差，表示除了態度沒啥好批評，這種我當好評」、「先看最新評價，再看負評」。

Google 負評

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