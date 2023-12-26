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賣價翻十幾倍！台灣「拜拜盤」變日本精品 網笑：真正的盤子

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣拜拜盤紅到日本，價格也翻好多倍賣。圖／翻攝自臉書RJ廉傑克曼
台灣拜拜盤紅到日本，價格也翻好多倍賣。圖／翻攝自臉書RJ廉傑克曼

台灣祭祀用的紅色拜拜盤價格低廉、拿取輕便，是許多廟宇中常見的用品。不過YouTuber阿傑（RJ廉傑克曼）分享兩張照片，稱拜拜盤已經紅到日本了，許多網友見到售價，紛紛笑回「真正的盤子」。

網紅阿傑今（26）日下午於自己的臉書粉專，上傳關於台灣紅色拜拜盤的照片，並發文指出「拜拜的玩意兒，日本變精品」。照片中，拜拜盤的售價是1300元日幣，換算新台幣約為282元，不過其實在台灣網路銷售平台上，一個拜拜盤依尺寸，小的最便宜只要約10元新台幣，大的約30元新台幣。而在標籤上印有日文產品名稱與介紹，拜拜盤被稱為「供品敬果盤」，用途是擺放供品，或者是零食、水果。

貼文曝光後，引起網友們的熱議，許多人傻眼直呼：「真正的盤子」、「盤子的藝術」、「論包裝設計的重要性」、「時尚拜佛，聽起來很高級」、「帶一些去日本賣好了」、「太酷了！直接出口一貨櫃過去」、「我昨天才想買欸，燙金福字的才50台幣」、「真的是把日本人當『盤子』敲」、「出過國就是不一樣，哈哈。跟舶來品來台灣一樣，身價都不一樣」、「金紙店到日本，可能可以開一間誠品」。

也有人表示，「小時候拿來當飛盤」、「我家的有50年歷史的，到日本會不會變歷史文物」、「之前去英國朋友家作客，他熱愛亞洲文化，興沖沖的說他在台灣買了很好看的盤子，還用來端水果給我吃，就是這個盤子」、「我比較好奇日本人怎麼用，我只想得到水果和包裝糖果，他們不會直接裝熱菜上餐桌吧？」、「日本人也覺得台灣人一直去買日本拜拜的東西啊」。

日本 拜拜盤

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