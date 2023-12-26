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小學國語作業造詞 孩子寫出這3個字引熱議：有跟上時事喔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友轉貼一份小學生的國語習題，但其中一題的答案卻引起眾人的討論。 示意圖／ingimage
網友轉貼一份小學生的國語習題，但其中一題的答案卻引起眾人的討論。 示意圖／ingimage

孩子的思維有時候會出乎大人的意料之外，尤其在寫作業時更會出現讓人哭笑不得的答案。有網友就分享小學生的國語作業，只見其中一題要寫出部首並且造詞，結果孩子寫出來的答案引起眾人熱議。

原PO在臉書「爆廢1公社」轉貼一張照片，上面都是小學的國語習題，其中一部分要求學生依照所給的字來寫出部首並且造詞，當中一題是「寮」，只見學生寫出的部首是「宀」，沒想到造詞卻寫出「賴皮寮」，讓原PO看了忍不住笑說「哪家的孩子這麼有勇氣？」

不少人打趣地說「跟上時事」、「貼近時事啊，哪裡錯了」、「有在關心時事喔」、「新詞彙，有在看新聞」、「要加分，有跟上時事啊」；不過也有網友認為這樣寫不妥，「等等就被出征了」、「小孩子就要參與大人的政治思想，實在是悲哀！小學不就是單純快樂嗎？」、「看這家家長影響小孩多嚴重」、「小孩子的創意很棒，希望不會被出征」、「無聊，小學生作業也要扯政治」。

還有人質疑這可能不是孩子自己寫的，「這一看就知道是家長故意叫孩子寫，為了貼在爆系的認知作戰」、「真的有人相信是小孩子自己寫出來的嗎？我是不信」、「明明大人模仿小孩子筆跡寫的」、「看起來就是擦掉重寫，筆跡看起來還不太一樣」、「應該是家長給的建議吧」、「這看起來不像小孩子的字」。

學生在國語習題上的答案寫出「賴皮寮」，讓不少人看了笑翻。 圖擷自爆廢1公社
學生在國語習題上的答案寫出「賴皮寮」，讓不少人看了笑翻。 圖擷自爆廢1公社

小學 賴皮寮

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