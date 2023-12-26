正妹掃光4.1公斤美食「25分鐘完食」 網佩服：覺得難度超高

不少餐廳為了吸引顧客，會舉辦特殊活動，如大胃王挑戰，只要在店家規定的時間內吃完指定餐點，當天所有消費將由店家免費招待，因此吸引不少民眾前往挑戰。日前YouTube頻道「餓犬 Dicky」，前往一間港式雲吞專賣店挑戰大胃王比賽，若在30分鐘內成功完食，可獲得餐點免單及其他獎勵，沒想到Dicky在25分鐘左右就成功清盤，引發熱議。

Dicky在影片中提到，此次的比賽內容為「在30分鐘內完食80顆餃子及3杯飲料」，這80顆餃子中包含水餃跟雲吞，分別為高麗菜水餃、韭菜水餃、炸雲吞以及乾拌雲吞各20顆，總共2.6公斤重。此外，Dicky說明，飲料的部分店家準備了3杯飲料，每杯皆為500毫升，為鹹檸七、凍檸茶和絲襪奶茶，共1500毫升，所有餐點加總約為4.1公斤，極具挑戰性。

挑戰開始後Dicky指出，店家很懂得如何設計挑戰內容，將餃子口味分成4種對挑戰者而言相當佛心，若是全為同一品項，在挑戰的過程中會比較容易覺得膩，難度也會上升許多。不過Dicky表示，水餃的內餡以蔬菜為主，口感較鬆散，相比之下，雲吞因肉質豐富、內餡扎實，咀嚼上較為困難，因此在本次挑戰中是最難攻略的品項。

Dicky也分享她的進食順序，她提到，若是一開始就吃油炸的餐點，體內胰島素恐迅速升高，容易產生副作用，更好的方式是將麵皮扒開，先吃內餡的蛋白質，再吃外皮的澱粉，如此胰島素起伏會更低，或是在挑戰前先喝一杯醋，也能有效降低胰島素分泌。

而最終Dicky在不到25分鐘時挑戰成功，將所有食物與飲料清光，不但獲得餐點免單，還有獎金1000元、店家手工製作的獎狀，以及明年底前來店消費全桌皆9折的優惠獎勵，Dicky也說道，在挑戰過程中老闆一直都在一旁幫她加油，讓她感到很暖心、快樂。

對此，許多網友也留言支持Dicky，「妳是我看過大胃王影片最用心的，妳的旁白讓我好感動，還會順便教學，妳真的很棒」、「人美、又可愛、又會吃，值得關注與鼓勵」、「優質店家把氣氛營造得非常好，恭喜挑戰成功」、「看完竟然還增加了水餃的知識，讚啦」、「連Dicky都花八成的時間才完食，我覺得難度超高」。