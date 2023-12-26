上海妹搭台灣高鐵大讚1設計「不愧是寶島」 陸網同感：真的很人性

高鐵在全台各地共有12個車站，南北往來相當方便，不光台灣人，連外國旅客來台時為了節省交通時間，也會選擇乘坐高鐵。日前一名上海女子來台旅遊時，在搭乘高鐵的過程中發現不只車廂空間大，無障礙區域的設計也相當友善，讓她大讚「不愧是寶島，人性化滿分」。

原PO在小紅書上分享搭乘高鐵的心得，她表示，座位空間大到坐下後還可以放下嬰兒車，想休息時將椅背往後靠也不會影響到後排人，因為空間足夠大，她更打趣說道，「躺下後親媽都認不出」。除此之外，高鐵座椅還能旋轉，讓一家人或是朋友可以面對面坐一起。

原PO接著分享，行程中途如果坐累了，往車廂外走可以看到寬敞的中間走道，可以在此走動稍微活動身子。原PO還發現，台灣高鐵對於無障礙區域的劃設非常貼心，不只有專屬身障人士的無障礙座位區，還有空間非常大的無障礙廁所，提供他們更便利的搭車服務。

貼文一出，引來大陸網友附和，「臺灣大眾運輸真的很人性，特別是對殘障人士，每一位公車司機都會熱忱地下車來協助，直到把殘障乘客安排好才會開車」、「去臺灣做過交流生，很贊同你的說法，大陸的人性化設施太少了，這點真的是我在臺灣待過之後深有感觸。」

高鐵車廂內的無障礙空間。聯合報系資料照片／記者侯俐安攝影