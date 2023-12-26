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鏡子水垢清不掉！她嘆「臉已經看不清楚」 內行推薦1法寶：超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友的鏡子水垢頑強，情況已經糟到連臉部都看不清楚。圖擷自《爆系知識家》
女網友的鏡子水垢頑強，情況已經糟到連臉部都看不清楚。圖擷自《爆系知識家》

鏡子水垢刷不掉！一名女網友發文求救，她不管怎麼用菜瓜布刷鏡子都清不乾淨。對此，許多網友建議她可以用檸檬酸試試，其中還有內行網友推薦日本的鑽石海綿，本身內建檸檬酸，專門對付頑強水漬。

原PO在臉書社團《爆系知識家》發文表示，鏡子水垢難以清理，不管怎麼用菜瓜布刷都洗不掉，情況已經糟到連臉部都看不清楚，造成卸妝、刷牙、洗臉麻煩，因此詢問大家「有什麼辦法讓鏡子變乾淨又明亮？」

對此，網友紛紛指出，「小蘇打粉跟白醋，或者檸檬酸」、「五金行買檸檬酸跟耐酸鹼噴瓶，回家裝溫水，比例自己抓，噴在有水垢的地方會有輕微味道就是在反應了，一個小時後用濕布擦拭」、「要買除水垢的清潔劑，通常是檸檬酸加介面活性劑，噴一下很輕鬆就能擦掉了」。

其中還有網友指出，「用牙膏塗上去塗抹看看」、「菜瓜布＋牙膏是妳最好的選擇，沾點水就直接在鏡子來回擦，之後再用水沖掉，同樣步驟再跑一趟，鏡子就會改善許多了」、「鏡子用水打濕，牙膏擠在布上均勻塗抹」。

另外，也有內行網友推薦，「買日本的水垢鑽石海綿，蝦皮有賣，超好用」、「推鑽石海綿，我家淋浴門的水漬用各種清潔劑都沒用，用它直接刮掉，而且內建檸檬酸」。

水垢 白醋

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